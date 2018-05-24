2018年4月27日，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩在板门店韩方一侧“和平之家”举行双边首脑会谈，就无核化达成原则性协议，谱写了韩半岛和平的历史新篇章。2018年南北韩首脑会谈是继2007年后，史上第三次举行的南北韩首脑会谈。但是，如果1994年时任韩国总统金泳三和北韩国家主席金日成举行双边首脑会谈，那么，2018年南北韩首脑会谈该是史上第四次举行的南北韩首脑会谈。



1993年3月12日，北韩宣布退出《不扩散核武器条约》而使南北韩关系急剧变冷，1988年《7.7宣言》后向好的南北韩关系因“第一次北韩核危机”趋于恶化。1994年3月19日，为讨论特使互访事宜在板门店进行的第八次南北韩工作会谈则进一步加剧韩半岛紧张局势。



北韩声称“要将首尔变成一片火海”而使韩国大感惊愕，美国克林顿政府考虑轰炸北韩宁边核设施而使战争阴影笼罩韩半岛。在这一触即发的危机时刻，美国前总统卡特访问了北韩。



美国前总统卡特很关心韩国，希望能为韩半岛和平作出贡献，因此他表示想去见见金日成主席。对此，时任美国总统克林顿表示首肯，并与北韩进行联系，北韩回应表示欢迎，韩国政府也觉得是件好事，因此卡特1994年6月15日前往北韩，与金日成主席进行会晤，并敦促北韩尽快解决核问题，以免在韩半岛上再次发生战争，又表示如果北韩废弃核计划，克林顿政府将给予相应的经济补偿，并与北韩建立外交关系。



1994年6月15日，美国前总统卡特通过板门店访问平壤，与北韩国家主席金日成进行会晤，并获得暂停核计划的承诺。6月18日，卡特前总统还带着另一项成果回到首尔。



美国前总统卡特在归国途中，与时任韩国总统金泳三及统一院长官李洪久进行会晤，转达了北韩国家主席金日成想要举行南北韩首脑会谈之意。对此，金泳三总统立即表示将无条件同意举行南北韩首脑会谈，且南北韩于6月28日举行了以副总理级人士为团长的工作会议。但是双方就在何地举行首脑会谈问题出现了分歧，韩国方面主张在首尔，北韩方面主张在平壤举行会谈。午餐过后，双方商定举行团长会，并最终决定在平壤举行南北韩首脑会谈，时间定在7月23日至25日。





南北韩代表团团长——时任韩国统一副总理李洪久与北韩劳动党中央书记金容淳达成协议，1994年7月23日至25日在平壤举行南北韩首脑会谈，但是却未能付诸实现。1994年7月8日，北韩国家主席金日成与世长辞，预定于17天后举行的南北韩首脑会谈也随之化为泡影。



当时，国际冷战格局已经瓦解，前苏联已经解体，中国在邓小平的领导下进行改革开放，越南则在美国的协助下促进经济发展，唯独北韩仍处于孤立状态。因此，如果当时能通过南北韩首脑会谈改善双边关系、开展南北韩经济合作，将不会出现像现在这样恼人的北韩核问题。但因北韩国家主席金日成去世而错过了此一良机。



虽说历史没有假如，但当时韩国总统金泳三和北韩国家主席金日成如果举行会晤，有可能提前20多年营造韩半岛和平氛围，奠定南北韩共同繁荣的基础。不论如何，我们期待通过2018年南北韩首脑会谈取得的成果，能为韩半岛和平与南北韩共同发展铺平前进的道路。

