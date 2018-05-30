4月27日南北韩首脑会谈时，韩国总统文在寅送给北韩国务委员会委员长金正恩一个含有“韩半岛新经济地图”的U盘，并呼吁金委员长为南北韩经济合作进行准备，这提高了人们对南北韩能源合作的期待。其实，南北韩曾于1994年迈出过能源合作的步伐。



轻水反应堆事业是美国和北韩在日内瓦签署《核框架协议》后推进的事业。1989年东欧剧变且前苏联解体后，北韩面临体制崩溃的危机，因此北韩加快核开发进程，但被法国商业卫星发现。之后，美国要求北韩接受核查，但因北韩拒绝而导致第一次北韩核危机的爆发。在此情况下，美国和北韩举行协商，北韩以废弃核计划为代价，要求美国为其建造轻水反应堆。结果，韩美两国决定向北韩提供轻水反应堆，以解决北韩核问题。



1985年，北韩加入《不扩散核武器条约》，保证不制造也不拥有核武器，但是却拒绝接受国际原子能机构的核查，并于1993年退出该组织而引发第一次北韩核危机。



当时，美国政府曾考虑打击北韩核设施，但是以美国前总统吉米·卡特访问北韩为契机，开始了高层双边对话。



美国和北韩从1993年6月开始进行1年4个月的对话，最终于1994年10月达成《日内瓦核框架协议》，主要内容为，以北韩冻结核设施为代价，为其建造可生产200万千瓦电力的轻水反应堆两个机组，并在竣工前提供重油援助。



轻水反应堆是以水和汽水混合物作为冷却剂和慢化剂的反应堆，可对核聚变的反应速度进行控制，是和平利用核能的一种方式。



韩国政府为维护韩半岛和平、促进南北韩关系发展，积极参与对北韩轻水反应堆事业，日本政府表示将承担22%的建设费用，1995年3月正式成立由韩国、美国、日本等国家参与的韩半岛能源开发组织。之后，该组织和北韩以3年多时间就反应堆提供方式、合同主体等进行讨论后，于1997年8月举行了开工仪式。



为建设轻水反应堆而访问北韩的韩方人员达1万4千多人，北韩也投入许多人力和物资，位于北韩咸镜南道新浦地区的轻水反应堆建设现场成为南北韩交流的据点。虽然体制与理念互不相同，但是双方面向同一个目标发起挑战，以在最短时间内建成轻水反应堆。



此外，为使南北韩进行合作、建立互信的标志性工程项目——轻水反应堆建设事业顺利完成，2000年10月开通往返韩国江原道束草和北韩咸镜南道阳化的定期航线，2002年开始进行第二号机组的水泥打桩作业，但因出现变数，被迫停工。



轻水反应堆事业是韩半岛能源开发组织成员即美国、韩国、日本等利害关系各不相同的国家一道开展的事业，且其对象为世界上最封闭的国家北韩，因此，轻水反应堆事业深受国际形势的影响，工程进展速度缓慢。在此情况下，美国小布什政府成立，小布什政府认为对错误的举措不应给予代价和补偿，并重新考虑是否继续执行《美北核框架协议》内容，2002年北韩试图利用浓缩铀进行核开发，轻水反应堆事业也就变得不了了之了。



2002年美国提出北韩试图利用浓缩铀进行核开发的疑惑，致使轻水反应堆事业面临重大危机。《日内瓦核框架协议》后时隔8年访问北韩的美国特使詹姆斯·凯利回国后表示，北韩承认其进行高浓缩铀开发计划。因此，国际原子能机构中断轻水反应堆建设事业，美国停止对北韩重油援助。北韩则于2003年再次退出《不扩散核武器条约》，《日内瓦核框架协议》最终变为废纸。



之后，陆续举行三方会谈、六方会谈等，国际社会为解决北韩核问题作出不懈努力，但未能取得丝毫进展。2006年6月，国际原子能机构正式宣布终止轻水反应堆建设事业。



为解决北韩核问题、维护韩半岛和平、缓解北韩电力短缺而进行的轻水反应堆建设工程仅完成34%的工期就被完全终止。



尽管如此，为消除北韩核威胁而进行的轻水反应堆建设事业虽然半途而废，但是为南北韩能源合作迈出了第一步。今后，北韩若能明确无核化意愿，并在短时间内完成无核化，将为韩半岛和平稳定、南北韩共同繁荣奠定坚实的基础。

