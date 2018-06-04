2017年9月，北韩进行第六次核试验后，迄今遭受国际社会高强度制裁。目前，北韩的进出口受到严格限制，粮食短缺现象极为严重。





联合国粮食及农业组织表示，北韩今年需通过进口或国际社会人道主义援助填补的粮食空缺约为46万吨。其实，国际玉米财团理事长、韩东大学硕座教授金顺权早从1998年开始就访问北韩，为解决北韩严重的粮食短缺问题作出了努力。



金顺权博士从联合国获悉，玉米是北韩的主要粮食，但是北韩同胞因玉米短缺而难以充饥，甚至很多人饿死街头。因此，他1995年从非洲返回韩国，并计划访问北韩，帮他们增产玉米，且北韩给金博士发来了5次邀请函。但是当时的金泳三政府向北韩表示，双方就南北韩离散家属团聚问题达成协议后才会允许金顺权博士访问北韩，就这样继续拖延金博士访问北韩的时间，直到金大中当选总统后，金顺权博士才得以前往北韩。





上世纪70年代，世界著名的玉米遗传育种学家金顺权博士开发出“超级玉米”，并将其普及到东南亚地区。1979年，金顺权博士应国际热带农业研究所的邀请前往非洲，开发出可抵御寄生草的玉米品种，为解决饥饿问题作出了极大贡献。寄生草是一种寄生性杂草，主要在非洲形成危害，很容易侵害弱玉米。金顺权博士在非洲进行研究开发的17年期间，曾5次被提名为诺贝尔生理学或医学奖候选人，而他于1995年返回韩国的主要目的就是为了帮助北韩解决粮食短缺问题。



北韩从1995年开始面临严重粮食短缺，且连续两年遭遇洪灾。因此，北韩正式邀请金顺权博士访问北韩，且多次发出邀请函，但是1996年发生北韩潜艇渗透江陵事件和南北韩关系恶化而未能成行，直至1998年，金顺权博士才获得访问北韩的批准。



1998年1月17日，为观察玉米种植地区和讨论农业合作问题而访问北韩的金顺权博士所面对的是凄惨的现实。当时，北韩有2200万人口，但全年粮食产量不及200万吨。其中，北韩的主要粮食——玉米和稻米遭洪灾袭击，产量大幅减少，每天都有人饿死街头，元山火车站前到处都是遗体，令人惨不忍睹。因此，他下定决心为北韩增产粮食，并为南北韩统一贡献出一份力量。



1995年至1998年，也就是北韩进行“苦难行军”的那段时期，共有60多万人饿死。因此，金顺权博士为解决北韩粮食短缺问题而向北韩普及1976年他在韩国农村振兴厅工作时开发的高产玉米种子“水原19号”。



金顺权博士最先带去的是针对江原道平昌区域性特征开发的“水原19号”玉米品种。该品种在北韩也长得很好，与“华城1号”相比，78个试栽区的平均收获率高出23%。因此，在北韩全境掀起了去看“水原19号”玉米产区的活动。



1998年在北韩10多个区域、80个村庄试栽的“水原19号”，其颗粒大小为传统品种的2倍，产量增加20%以上，为北韩带来可缓解粮食短缺的希望，3年后栽种“水原19号”的北韩协同农产增加到1500多个。



之后，金顺权博士与北韩科学家针对北韩海州、元山、通川、定州、北青、新义州等地的区域性特征，共同研发名为“超级玉米”的新玉米品种，这样开发出来的12个玉米品种每年为北韩增产100万吨以上的粮食。1998年到2013年，金顺权博士共59次访问北韩，为缓解北韩粮食短缺作出不懈努力。但因北韩接连进行核试验，南北韩关系极度恶化而未能再访问北韩。



最近，南北韩关系好转，计划把2000多种玉米带给北韩。此外，过去11年来，金顺权在中国自费研发的5个品种也要带到北韩进行试栽，广为普及。他认为南北韩玉米能交配出优质的“超级玉米”，并以此为契机，进一步改善南北韩关系。他在中国自费研发新玉米品种的原因就在于此。





北韩国务委员会委员长金正恩在2013年新年贺辞中将农业纳入经济课题，表现出致力于提高农业生产的强烈意志，且南北韩首脑会谈后，韩国政府着手拟定南北韩农业合作方案。因此，我们期待金顺权博士今后能为南北韩农业合作、缓解北韩粮食短缺扮演龙头角色，进而铺设南北韩走向共同繁荣的康庄大道。