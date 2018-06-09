同步行桥对话一道，4.27文金会的另一亮点是南北韩首脑共同植树活动。当天下午4点30分许，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩共同种植了停战协定签署当年，即1953年栽种树苗、树龄65年的一颗松树。种植地点为板门店军事分界线附近的“赶牛路”，这条路是1998年已故现代集团名誉会长郑周永赶着牛群访问北韩的那条路。



1998年6月16日清晨，走出首尔市青云洞自家住房大门的现代集团名誉会长郑周永内心感觉异常兴奋，因为这天是他实现多年梦想，迈出南北韩经济合作第一步的日子。



郑周永会长是首位访问北韩的韩国民间企业家，并于1989年1月同北韩当局签署了包括金刚山开发项目在内的多项经济合作议定书。但在其后的10年间，因北韩进行核开发而未能推进这些经济合作项目，直至1998年金大中政府成立后，南北韩关系获得改善，这成为积极推进这些经济合作项目的重要契机。



当时，现代集团名誉会长郑周永应北韩劳动党中央委员会书记局书记许锬的邀请，经第三国访问北韩，并与北韩签署《金刚山南北共同开发议定书》，但因南北韩关系恶化而未能推进双方经济合作项目。1998年金大中政府成立后，对北韩施行所谓的“阳光政策”，为现代集团名誉会长郑周永赶着牛群访问北韩提供了契机。



现代集团名誉会长郑周永的家乡是北韩江原道通川郡峨山里，郑会长将自己的雅号定为“峨山”，表示他永生思念17岁时离开的家乡。郑周永名誉会长常说，他离开家乡的时候偷了父亲卖牛钱70元，但他用这70元成立公司，并将其发展成为世界级的现代集团。事业有成后，郑会长想在自己的家乡开创一番事业，并成为南北韩经济合作的先驱者。为此，他首先赶着牛群访问了北韩。



现代集团名誉会长郑周永在韩国成立公司后，积极参与引领韩国经济发展的国土大动脉“京釜高速公路建设事业”、生产第一款国产小轿车“小马”、凭一张白沙滩照片获得贷款建造世界最大造船厂等，将现代集团发展成为世界级的大企业集团，并在离乡66年后为偿还“心债”赶着牛群访问了北韩。



1998年6月16日，现代集团名誉会长郑周永在提供给北韩的牛当中，首先同第一批500头牛一道越过了军事分界线。此时，南北韩分裂的象征“板门店”成为人员与物资往来的关口，美国有线电视新闻网CNN对此场面进行了全球直播，世界级的文艺批评家盖伊·索尔曼则表示，这是20世纪最后的前卫艺术。



郑会长在北韩停留了8天7夜。在此期间，他与北韩当局签署《金刚山南北共同开发议定书》，并就多项南北韩经济合作项目进行了深入讨论。首先进行的是金刚山旅游项目。1998年11月18日，“现代金刚号”游轮载着882名游客从韩国江原道东海港出发驶向金刚山。以郑周永名誉会长赶着牛群前往北韩为开端，现代集团持续推进南北韩经济合作的象征“金刚山旅游项目”，并着手建设韩国的资本与技术，北韩的劳动力相结合的开城工业园区，让韩国中小企业进驻该园区，并将其生产出来的优质产品出口到海外市场，创造了企业增长的契机。



1998年6月16日至23日，在北韩停留8天的现代集团名誉会长郑周永同北韩方面就推进金刚山旅游开发等事宜达成一致，同年10月27日将第二批501头牛送往北韩，大约一个月后正式开展金刚山旅游项目。



2000年6月，时任韩国总统金大中与北韩国防委员会委员长金正日举行历史性的南北韩首脑会谈，同年8月，南北韩就开城工业园区建设事宜达成协议，2002年京义线和东海线列车越过军事分界线进行试运行，2007年开展开城旅游项目等，以现代集团名誉会长郑周永赶着牛群访问北韩为契机，南北韩积极展开经济合作事业。



2001年，开启南北韩经济合作新时代的郑周永会长与世长辞，享年86岁。当时，北韩派吊唁团到韩国来吊唁并慰问郑周永会长家属。



1998年至2000年，现代集团名誉会长郑周永共8次访问北韩，并与北韩国防委员会委员长金正日进行3次会晤，为南北韩经济合作奠基铺路。但后来因南北韩关系趋冷且逐渐恶化而停止一切南北韩经济合作项目。然而，在郑周永会长赶着牛群访问北韩的第20周年，也就是2018年今年，南北韩有望重启中断的经济合作项目。



今年6月16日是郑周永名誉会长赶着牛群访问北韩，为南北韩经济合作奠基铺路的第20周年纪念日。在这意义非凡的一年，南北韩于4月27日在板门店举行双边首脑会谈，且两位首脑在牛群路过的“赶牛路”共同种植松树，表现出重启南北韩经济合作的意志，这可以说具有极大的历史意义。



1998年，现代集团名誉会长郑周永送给北韩的牛不是1000头，而是1001头。因为1000以数字“零”收尾，具有终结之意。因此，郑周永会长加上一头，共送给北韩1001头，表现出此后仍将与北韩持续进行经济合作的强烈意志，而在郑周永会长赶着牛群访问北韩的第二十个年头——2018年，南北韩重新迈出了促进双边经济合作的坚实步伐。