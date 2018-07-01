在6月1日举行的南北韩高级别官员会谈中，双方决定在开城工业园区开设共同联络办事处，这提高了重启南北韩经济合作的可能性。联络办事处开设后，南北韩常驻联络员可通过相互沟通与交流，积极推进合作事业。此外，由于南北韩达成协议，6月22日在金刚山举行红十字会会谈，重点讨论离散家属问题，因此双方能否在近期内重启南北韩和谐的象征——离散家属团聚活动，引人关注。



1998年11月18日！“现代金刚号”游轮承载1355名游客和乘务员、鸣响祈愿统一的汽笛，从韩国江原道东海港启航前往北韩金刚山，翻开了南北韩旅游合作的历史新篇章。



30年前，也就是1989年现代集团名誉会长郑周永访问北韩，与北韩当局签署包括金刚山开发项目在内的多项经济合作协议书，经过10年的空白期后，1998年6月，郑周永名誉会长赶着牛群访问北韩返回后，现代集团会长郑梦宪表示，将于9月25日正式开展金刚山旅游项目。但是在同北韩讨论保障游客安全、提供观光便利等问题的过程中发生北韩潜水艇渗透韩国东部海域事件和北韩试射大浦洞导弹，因而推迟了“现代金刚号”游轮的首航日期，因此郑周永名誉会长和郑梦宪会长访问北韩，作为韩国企业界人士首次与北韩国防委员会委员长金正日会面并签署协议书，“现代金刚号”游轮得以于1998年11月18日首次启航前往金刚山。



梦想进军北韩与俄罗斯市场的现代集团名誉会长郑周永于1989年访问北韩，同北韩当局签署包括金刚山开发项目在内的多项经济合作协议书，为金刚山旅游奠基铺路，1998年以赶着牛群访问北韩为契机，积极推进金刚山旅游项目，郑周永名誉会长赶着第二批牛群访问北韩一个月后，韩国人民终于踏上了分裂半世纪的北韩领土，展现在眼前的金刚山12000峰，其壮丽景象令人叹为观止。



韩半岛分裂后，韩国公民首次以旅游为目的入境北韩后，前往金刚山旅游的韩国公民逐渐增加，2003年还开启了通过陆路前往金刚山旅游之路。



2003年2月5日，现代集团会长郑梦宪成为首位通过东海线公路前往北韩的韩国民间企业家，为陆路游览金刚山铺平道路，同年9月，正式启动金刚山陆路旅游。以此为契机，前往金刚山旅游的韩国游客急剧增加，从2003年的77000多人增加到2004年的27万2000多人。



1998年11月“现代金刚号”游轮首次启航至2008年7月停航，金刚山旅游持续了10年。在这10年期间，包括游客、离散家属、政府官员、政治界人士、学者、学生、工人、农民等在内，共有195万韩国公民通过海路和陆路访问了金刚山。



2000年开始在金刚山举行南北韩离散家属团聚活动后，很多韩方离散家属前往金刚山与北韩的家属进行会晤，且在金刚山举行多种多样的南北韩共同活动等，金刚山逐渐发展成为南北韩交流的象征。



但是2008年7月11日在金刚山发生韩国游客朴旺子遭北韩哨兵枪击身亡事件后，韩国政府决定停止金刚山旅游项目。当时，韩国政府要求北韩正式道歉、保证不再发生这类事件、查明事实真相，并以此作为重启金刚山旅游的条件。在此过程中，南北韩关系趋冷、对话断绝等，遭遇了诸多困难。



因此，现代集团会长玄贞恩于2009年访问平壤，与北韩国防委员会委员长金正日进行会晤，并拟定包括保障游客安全在内的协议案。但是南北韩当局间未能就重启金刚山旅游达成一致，且2009年北韩进行第二次核试验，2010年发生韩国海军“天安号”军舰沉没事件和北韩炮击延坪岛事件，致使金刚山旅游无限期地中断下去。



而在10年后的今天，南北韩关系迎来和煦春风，这提高了重启金刚山旅游的可能性。现代集团本着为韩半岛和平统一作出贡献的心态，致力于扩大发展南北韩经济合作事业。过去10年来虽然遭遇诸多困难，但是从未放弃希望，为重启金刚山旅游作出不懈努力。现代集团的对北韩事业——金刚山旅游、开城旅游以及开城工业园区开发事业目前都处于中断状态。今后若得以重启，我们将优先推进金刚山旅游项目。目前，我们已成立专职小组，大约三个月后就能为重启金刚山旅游做好准备。



1998年至2008年，持续10年的金刚山旅游为南北韩和谐与韩半岛和平发挥了建设性的作用，因此我们期待尽快重启金刚山旅游，为南北韩交流合作、和平共荣搭建坚实的桥梁。