今年2月8日，也就是平昌冬奥会开幕前夕，北韩派遣的三池渊管弦乐团在“江陵艺术中心”举行演出，以祈愿韩国圆满成功地举办冬奥会。



三池渊管弦乐团作为时隔16年首次访韩演出的北韩艺术团，开启了南北韩艺术交流的新篇章，并将平昌冬奥会升华为和平奥运会，为南北韩举行首脑会谈营造了良好氛围。



2000年6月4日！平壤杂技团首次来韩演出，并以精湛的技艺博得了蚕室体育馆内全体观众的欢呼与掌声。

在韩半岛分裂后首次举行南北韩首脑会谈之际，平壤杂技团访韩演出，将使会谈气氛变得更加和谐融洽。



平壤杂技团曾在法国明日世界杂技节获得金奖等，其精湛的技艺堪称世界一流。平壤杂技团从来自北韩各地的体育、舞蹈特长生中选拔身体条件好、容貌端正、运动神经发达且勇敢、大胆的团员后进行高强度培训，其空中抛接技巧和单杠、晃板技巧令人叹为观止。



因此，“韩民族统一文化财团”等许多团体邀请平壤杂技团访韩演出，并在历史性的南北韩首脑会谈之前在首尔进行了演出。



但是起先因用词不一和文化差异而在进行舞台布置和音响设置时遭遇了困难。尽管如此，双方以演员安全为重，耐心进行沟通，最终设置了适合杂技演出的完美舞台。



2000年5月29日，100多名平壤杂技团团员入境韩国，计划从6月3日开始举行11场演出，但最终推迟一日，于6月4日举行首场演出。



6月4日晚7时30分，平壤杂技团演出在首尔蚕室体育馆正式拉开帷幕，从18米高空飞速驰骋而下的绝技、在14米高空连翻4周后抓手的空中飞人技艺和晃板技巧、单杠技巧已达到炉火纯青的境地。



1小时30分钟的整场演出最终以感动收尾。演出结束时，12000名观众全体起立，大家手牵着手合唱《我们的愿望是统一》的场面令人感动不已。



6月4日至10日，平壤杂技团在韩国共举行了11场演出。平壤杂技团作为南北韩首脑会谈的事前庆祝活动在韩国举行演出后，韩国人民开始关心北韩的艺术文化，保存在统一部北韩资料中心的北韩影片得以放映，并出版了一些有关北韩的书籍。



如此扩散的南北韩和谐氛围在6月13日至15日举行的南北韩首脑会谈中达到了巅峰。



4.27南北韩首脑会谈之前，北韩三池渊管弦乐团来韩演出，韩国艺术团也去北韩演出等，南北韩艺术交流为营造和谐氛围发挥了重要作用。



文化、艺术与体育的力量有时会大于政治的力量。在平昌冬奥会与韩半岛局势因北韩核导威胁而处于危机的情况下，南北韩文化、艺术与体育交流为韩半岛撒下和平的种子，使平昌冬奥会升华为和平奥运会。因此，我们期待南北韩持续通过文化、艺术与体育交流，为韩半岛和平与繁荣作出积极的贡献。

