2000年12月10日，韩国总统金大中获得了诺贝尔和平奖。金大中总统是首位获得该殊荣的韩国人，也是迄今唯一获得诺贝尔奖的韩国人。



2009年逝世的金大中前总统之所以在新千年获得诺贝尔和平奖是因为通过历史性的南北韩首脑会谈，为韩半岛和平与南北韩和谐迈出了第一步。



1998年2月25日，已故韩国前总统金大中通过总统就职演说，表现出致力于改善南北韩关系和举行南北韩首脑会谈的强烈意志。



之后，金大中政府对北韩实施包容性的“阳光政策”，为通过和解合作实现共存共荣作出努力，且金大中总统于2000年任命时任文化观光部长官朴智元为对北韩特使。



金大中总统在担任在野党总裁时多次提出举行南北韩首次会谈的必要性，且在总统就职演说时提议北韩举行南北韩首脑会谈，因此得以在较短时间内举行历史性的南北韩首脑会谈。当时，北韩提出了一些条件，其中之一是拒绝与韩国国家情报院院长对话。因此，金大中总统就叫朴智元担任特使，与北韩方面人士进行接触。因此，朴智元同时任国家情报院北韩局局长金保铉和课长徐勋也就是现任国家情报院院长一道，与北韩方面人士进行了接触。



就这样，2000年3月，时任韩国文化观光部长官的朴智元同对北韩协商专家——国家情报院北韩局局长金保铉和课长徐勋一道前往新加坡，与北韩亚太和平委员会副委员长宋浩京等北韩方面人士首次进行了秘密接触。



2000年3月10日，韩方人士在新加坡首次与北韩方面人士进行了会晤。当时，北韩方面对金大中总统提议举行南北韩首脑会谈和金大中政府的对北韩政策持怀疑态度，并提出多项质问。就在这个时候，金大中总统在德国发表了《柏林宣言》。因此，朴智元长官就把金大中总统的演说稿念给他们听，并加以详细说明等，为促成南北韩首脑会谈作出最大努力。



当时，北韩为摆脱孤立和经济窘境而同意举行南北韩对话，但怀疑金大中政府的“阳光政策”会诱导北韩改革开放，最终使北韩体制走向崩溃。而金大中总统的《柏林宣言》打消了北韩的这种疑虑。



当地时间3月9日，对德国进行国事访问的韩国总统金大中发表旨在让南北韩通过和解合作实现共存共荣的《柏林宣言》。之后，时任韩国文化观光部长官朴智元多次前往北京，与北韩方面人士进行非公开磋商，4月8日签署最终协议书，两天后正式发布南北韩将举行双边首脑会谈的消息。



2000年4月10日上午10点，韩国政府以重大发布的形式对外宣布，韩半岛分裂后南北韩首次达成协议，预定于6月12日至14日在平壤举行双边首脑会谈。



同一时间，北韩发表特别重大报道，公布南北韩协议内容，并对时隔55年南北韩首脑首次举行会晤表示期待。



但是双方在北韩由谁来签署《南北韩共同宣言》和金大中总统参不参谒安置有已故北韩国家主席金日成遗体的锦绣山太阳宫等问题上出现了分歧。当时，韩国主张应由北韩国防委员会委员长金正日签署，而北韩主张应由最高人民会议常任委员会委员长金永南签署，但最终决定由韩国总统金大中和北韩国防委员会委员长金正日签署《南北韩共同宣言》。至于金大中总统参不参谒安置有已故北韩国家主席金日成遗体的锦绣山太阳宫，韩国政府直至启程当天仍拒不同意金大中总统参谒锦绣山太阳宫而使北韩作出让步。为此，金大中总统访问平壤的日期延后了一天。



2000年6月13日上午8点45分，金大中总统抵达京畿道城南首尔机场，并表示希望以此次首脑会谈为契机，消除误会、建立互信，开创南北韩和解、韩半岛和平的新局面。上午9点18分，金大中总统搭乘的总统专机飞向平壤，但因不知北韩的情况如何而令随行人员深感担忧。



飞机抵达平壤顺安机场后，随行人员通过后门下机并排列在前门阶梯下方时，欢迎人群中突然传出一阵欢呼声，金正日委员长出乎意料地直接到机场迎接金大中总统，两人相互握手、拥抱的场面异常感人。





南北韩首脑首次进行会晤的场面通过国内外媒体传播到全世界，并在之后举行的南北韩首脑会谈中，通过《6.15共同宣言》，书写了南北韩和解、合作的历史新篇章。

