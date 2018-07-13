2000年6月13日，韩半岛分裂时隔55年，南北韩首脑在平壤首次进行会晤，为改善双边关系树立了新的里程碑。



时任韩国总统金大中和北韩国防委员会委员长金正日以三天的时间就双边悬案进行讨论，并达成历史性协议。



2000年6月13日，北韩在平壤顺安机场安排了盛大的欢迎仪式。金正日委员长亲临机场迎接金大中总统，且金大中总统检阅了北韩仪仗队。



北韩仪仗队队长高喊“奉朝鲜民主主义人民共和国金正日国防委员长之命，向大韩民国金大中总统致敬”，并向金大中总统敬礼。金大中总统检阅仪仗队后要乘车的时候，金正日委员长对金大中总统夫人说：请夫人乘另一辆车，我要坐在金大中总统旁边。就这样，金大中总统和金正日委员长同乘一辆车前往百花园招待所。金正日委员长对金大中总统说：没想到您真敢到这里来，那我明天早上就到这里来与您举行会谈。那时，我情不自禁地流下了眼泪。因为南北韩得以举行首脑会谈了。



欢迎仪式结束后，韩国总统金大中和北韩国防委员会委员长金正日同乘一辆车前往金大中总统下榻的百花园招待所，且金正日委员长表示第二天将举行南北韩首脑会谈。



2000年4月8日，韩国特使朴智元和北韩特使宋浩景进行会晤，并决定举行南北韩会谈，但是没有敲定北韩方面由哪位领导人出席会谈。对此，有分析认为，北韩可能派出最高人民会议常任委员会委员长金永南。



在此情况下，北韩国防委员会委员长金正日亲临机场迎接韩国总统金大中，并表示第二天同金大中总统举行会谈，这让韩方随行人员舒了一口气。但是另有一道难关挡在面前，那就是金大中总统参谒安置有已故北韩国家主席金日成遗体的锦绣山太阳宫问题。



对此，随同金大中总统访问平壤的时任韩国文化观光部长官朴智元在与北韩亚太和平委员会副委员长宋浩景进行最终谈判时再次表示拒不接受，从而取得了北韩方面的让步。



上述问题得到解决后，韩国总统金大中和北韩国防委员会委员长金正日于2000年6月14日举行了首脑会谈。



当天下午3点到6点50分，金大中总统和金正日委员长通过首脑会谈和晚宴展开马拉松式会谈后，最终于当晚11点20分签署了历史性的共同宣言。



韩半岛分裂后，南北韩首脑时隔55年首次签署的《6.15南北共同宣言》为南北韩和解与交流合作翻开了历史新篇章。



韩国总统金大中介绍的《6.15南北共同宣言》的内容为：自主解决统一问题、共同推进一国两制统一方案、离散家属访问团进行互访、通过经济交流实现民族经济均衡发展，并为此重启双边官方对话。



在《6.15南北共同宣言》中，最引人关注的是韩半岛分裂后南北韩首次认为双方提出的统一方案互有共同性。



金大中总统在访问平壤以前，曾以特使身份派遣国家情报院院长林东源访问北韩，并希望金正日委员长能参酌韩国提出的统一方案，而金正日委员长参酌韩国提出的统一方案，提出了与韩国旨在实现统一的联邦制方案互有共同性的初级阶段联邦制统一方案。



韩国总统金大中和北韩国防委员会委员长金正日签署《6.15南北共同宣言》后，6月15日举行了欢送午餐会。



在欢送午餐会上，时任北韩人民军总政治局局长赵明录发表讲话，期待南北韩开创新的未来。餐会结束后，金大中总统于下午4点15分搭乘专机回国，结束了三天两夜的访北行程。但是南北韩首脑达成协议、共创新时代的梦想却未能顺利付诸实现。



初级阶段联邦制统一方案是走向统一的捷径，但是保守阵营认为这等同于北韩主张的高丽联邦制统一方案。在当时的南北韩关系上，如果相互承认对方政权，并在国际社会上进行合作，将有利于开创和平统一的韩半岛新时代。在南北韩首脑会谈时，金大中总统表示，如果南北韩交流合作、和平相处，30年后有可能实现统一。而金正日委员长说，不会那么快，至少需要50年的时间。如果南北韩从那个时候开始持续进行交流合作，按金大中总统所说，离统一仅剩下12年，照金正日委员长所说，离统一剩下32的时间。但是其间丢失了10年，南北韩关系出现了极大的退步。



不论如何，2000年南北韩首脑会谈成为离散家属团聚的重要契机，并取得恢复铁路连接、建设开城工业园区等成果。但是2002年第二次北韩核危机爆发后，韩半岛及东北亚局势急剧恶化，南北韩关系也受其影响，陷入紧张状态。



直至今年，南北韩再次举行首脑会谈，为韩半岛营造了和平氛围。但韩半岛走向和平的始发点无疑是《6.15南北共同宣言》。



6.15宣言不是统一政策，而是包容性政策，其目的在于南北韩通过交流合作和平相处、遏制战争。因此，6.15南北韩首脑会谈可以说为韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩举行南北韩首脑会谈，发表《4.27板门店宣言》以及美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩6月12日在新加坡举行美北首脑会谈撒下了种子，而当时撒下的种子现正在开放花朵。



韩半岛分裂后时隔55年首次通过南北韩首脑会谈发表的《6.15南北共同宣言》成为南北韩关系发展的基本准则，指引着韩半岛和平统一的方向。