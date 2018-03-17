韩国千禧一代的趋势新词：工作生活平衡(Work-and-life Balance)





最近，韩国千禧一代之间出现了以“工作生活平衡”为中心的新文化趋势。“工作生活平衡”是指按时下班，享受属于自己的晚上休闲时间，做自己想做的事情。这些年轻人们以自我为中心，充满时代优越感和思想自由。“工作生活平衡”是他们在选择新工作的时候，比薪酬更加优先考虑的条件之一。他们会考虑公司会不会优先考虑那些对员工来说最重要的事情，比如健康、家庭等。他们想知道，公司是否关心和在乎他们。同时他们也希望未来公司的文化能够符合他们的价值观，希望公司有一个明确的目标和愿景。在过去，与“职场生活”相关的单词是“业务、压力、能力、同事”，但最近则变为“沟通、下班、周末、休假”等等。从而得知他们逐渐愿意花时间为自我做投资。“工作生活平衡”在千禧一代的行动下，不断影响着社会发展和变化的方向。



事实上，“工作生活平衡”的概念源于西方，强调要帮助民众增加工作以外属于自己的私人时间，实现工作生活和家庭生活之间的平衡，创造结婚和育儿的时间，这也有利于对抗社会的老龄化和出生人口的减少，保护经济发展。 同时，给上班族们提供更多锻炼身体的时间和自我充电的时间，有利于企业提高生产率和创新效率。而增加孝敬老人的时间、与家人和朋友共度的时间，从整体上有利于创造一个更加和谐健康、平衡发展的社会。





<前沿视线>



首尔的春天，时尚散花



阳春三月是万物复苏、生机勃勃的季节。在活力四射的首尔，各种时尚庆典也正在紧张有序地筹备中。由首尔市主办、首尔设计财团承办的“2018FW HERA赫妍首尔时装周”将于3月19日至3月24日在首尔东大门设计广场DDP举行。本次时装周将继续引领韩国时尚潮流，创新时尚理念，不仅仅为全球各地时尚买手们接触最新韩流时尚提供便利，也准备了多样的互动参与项目，让追求时尚品味的普通民众们有机会和最新时尚亲密接触。在3月6日的记者发布会上，首尔时装周的总导演郑求昊表示：“我们会积极与国际时尚界合作，不断努力将韩国打造成亚洲时尚的中心”。时装周期间，在DDP馆内还准备了供普通群众们参观的CODE MARKET, 并且可以以相当优惠的价格购买著名品牌的时尚产品。





韩国最低工资水平提高，炸鸡店涨价不可避免



今年韩国政府发布了最新规定，将最低工资水平提高了16.4%。而这一举措势必增加商家的人工费负担，加上最近配送手续费的提高，韩国国民宵夜炸鸡的涨价也就势在必行。韩国的炸鸡加盟店以前都是采用自家的员工配送，但因为日渐加重的人工费负担，开始改为代理企业代为配送。如今这些配送代理企业以最低工资上涨为由，加收3000韩元(约合18元)的配送手续费，无疑又加重了店主们的负担。炸鸡行业从业人员认为，如果考虑人工价格上涨的话，炸鸡售价也应该最少上涨10%至15%，比如如果现在的炸鸡价格是1万5千韩元的话，应该上涨至1万7千韩元左右。目前韩国炸鸡行业也都在纷纷等待时机，观察其他品牌的动向。





韩国开始迎来销售便当的自动贩卖机



最近，韩国开始出现了各式各样的自动贩卖机。韩国便利店MINI STOP已在大型商住两用楼里安装自动贩卖机，以服务在里面工作和居住的人员，并计划于3月份在汝矣岛地区设置5台自动贩卖机，销售的产品种类也很丰富，有便当、紫菜包饭、三明治等。自动贩卖机旁边还配备有微波炉和饮水机，需要的顾客可以自行加热。MINI STOP 便利店目前想陈列自有品牌还有困难。因此先投入普通商品，一旦自有品牌商品开发完成，便可上架。不仅仅是MINI STOP, 竞争对手711和EMART也逐渐在门店试营无人贩卖台。GS25为了方便员工，还专门投入了可以咨询工作上疑问的人工智能系统。CU也同样在扩大投入有人工智能帮手系统的门店，与移动通信公司联手，为向未来型店铺转型时刻做好准备。