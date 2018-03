韩国千禧一代的趋势新词: 大融合 (BIG BLUR)。

什么是大融合呢?原来韩国人主要利用电话进行点餐,但随着外卖APP软件等方式的流行和普及, 从前需要和店员传达的点餐要求,现在只需在屏幕上动动手指选择好,就能很快送到家门口。线上点餐和线下收餐服务之间的界限也就变得越来越模糊了,因此韩国的年轻消费者们将这种现象称为:大融合。大融合时代的到来一方面源自商家对于效率的提升而倾向于无人化运营,而另一方面也反映了韩国消费者开始逐渐回避与人面对面接触的一种新的主张与态度。大家可以观察一下周围的年轻朋友,越来越多的韩国消费者在点外卖的时候,比起打电话,更喜欢选择使用手机软件进行订餐。另外,大融合现象也和最近韩国最低工资上涨有关系,部分韩国企业想要减少自己人工费的支出,于是开始快速投入无人机器来代替人工。真的是让人不得不感叹,在技术进步和服务升级为人类生活带来便利的同时,人和人之间的交流也越来越少了。随着这一趋势的发展,社会还会进一步发生什么变化,让我们拭目以待。男性顾客挑选礼物存在明显“年代差异”3月14日是白色情人节,大家过的愉快吗?是否给爱的他/她送上了一份心意呢。在这里想和大家分享一个有趣的现象:依据购物网站G-MARKET统计分析,我们发现在白色情人节的礼物选择上,男性顾客的购买数据存在着明显的“年代差异”:二十多岁的朋友喜欢给中意的她挑选“香水、化妆品”,三十多岁的朋友则偏向于购买“糖果”,而四十多岁以上的朋友则大多选择“服装、首饰和包包”等。相比之下我们发现,四十多岁的朋友们在时间和经济方面都比较充裕,因此比起二三十岁的朋友来说,更加喜欢单价较高的礼物。咖啡馆里读书品酒引领休闲文化新风尚韩国是个十分享受生活的国家,咖啡店一直作为人们与朋友交流谈心、读书的休闲生活中心,以各种各样的形式分布在大街小巷。但是,大家可以想象我们在咖啡店里一手拿着书阅读,一手拿着啤酒喝的样子吗?这个就是当代年轻人们对于文化生活的最新需求了。书籍加啤酒的文化最早来自日本,于2016年流行到了韩国。韩国有名的书啤咖啡店大多聚集在首尔的延南洞、弘大、大学路以及釜山长箭洞地区。这些书啤咖啡店大部分位于人们居住的小区附近,便于居民提高参与读书文化活动的积极性,改变“现代人不读书”的观念。但是初衷并不是让人们疯狂喝啤酒,而是让人们来感受拿着一杯美酒并阅读自己喜爱的书籍时的那种幸福而奇妙的感觉。将书籍和啤酒一起销售的创意成功诱发了大家的好奇心,深受人们的欢迎。当然,对于不善于饮酒的朋友,店里也有酒以外的其他饮料可供选择哦。跨界联手休闲空间:银行门店的转型之路现在韩国银行里流行SHOP IN SHOP的趋势,所谓SHOP IN SHOP(店中店),就是在银行内部设立的面包店、咖啡店以及展览馆等等的独立商业小空间。随着掌上银行的逐渐渗透和日常化,很多业务已经可以不用去银行而在手机上随时办理。 因此,银行分店的存在形态也需要随时创新。在此背景之下,各大银行开始纷纷和能够每日带来销售额的咖啡店和面包店等食品企业联手,实行跨界合作。比如,在江南驿三金融中心区的农协银行里就新开业了一家咖啡店和提供早午餐的特别门店,供周边地区的人们使用。这种SHOP IN SHOP模式的最大的特点就是可以为银行门店提供租赁收益,缓解银行现金流压力,同时还能提高顾客的停留时间,改善银行的印象,达到提高人气和圈粉的作用。因此各大银行都争相和有名的咖啡店和面包店成为合作伙伴。