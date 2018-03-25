2018 春夏的时尚新词：运动激发活力（FIT + INSPIRATION ）

春天已经来了，这也是各位朋友们迎着春风、换上运动装备开始外出锻炼的季节了。这时候，户外装备和运动服品牌商为了刺激顾客的购买欲望，提出了“FIT INSPIRATION,运动+励志” 这一全新的概念。这个概念最初是从海外社交媒体开始萌芽， 最先是通过一批坚持健康生活、运动减肥和健康饮食的博主们上传大量传播正能量的文字图片开始,不久这一波运动健康风潮在网上大受欢迎，进而在全世界范围内广泛流行开来。而在设计方面，依据2018年发布的春夏流行色：紫罗兰色, 今年的春夏运动服装将以紫罗兰色为主的彩色系列作为主线，并且融入了可以体现女性窈窕曲线的设计。比如，韩国运动品牌NEPA在2018年的春天，便携手韩国国民女神全智贤一起合作了新的运动风户外服广告。广告中体现的对于健康生活的提倡以及发现自己身材曲线和弹力肌肤潜质的呼吁，也让该品牌成为了这一波概念的领军者，深受消费者们的喜爱和追捧。同时在女性运动服领域，喜欢吊带上衣和紧身裤，并崇尚休闲时尚的女性朋友们依旧占据很大比例，她们的存在则为我们带来了特点鲜明的休闲风格。NEW BALANCE(新百伦)品牌选择了韩国奥运冠军金妍儿作为专属模特，拍摄了春季的最新宣传广告。 在广告中向人们传达了“不与他人比较，不断往前看，不断寻找自我平衡”的观念，深刻地展示了健康美，并诠释了“属于自己的， 才是最好的”的休闲运动理念。复古风小家电风格多变巧装家居如今真的是全世界都痴迷“复古”啊。不管是电影和电视剧，还是饮食、时尚以及家庭装饰，复古风都是当下最流行的趋势。而在韩国，随着小型家用电器市场逐步扩大，功能便利和设计简洁的面包机、电水壶等小型的家用电器最近也掀起了一股跟随“复古”的流行风。趋势专家表示，最近这一波消费者的复古狂热，很重要的一个原因在于：这些家用电器使用了夸张的色彩设计，放在家中，就能将厨房等各个角落打扮得五彩缤纷。另外，有位空间设计师也告诉我们，最近市场主推的复古小型家用电器在通过先进技术满足了消费者对于商品性价比需求的同时，也帮助消费者们体现了他们对生活方式的最新理解。在生活中为自己投资 寻找简单而真实的幸福说起2018年的趋势关键词，肯定少不了“小确幸”。那么，什么是小确幸呢？ 小确幸其实是伴随着2017年出现的提出You Only Live Once的YOLO族的兴起发展而成的。在这一群以“追求微小而确实的幸福”为生活方式的群体中，大家在挑选商品的时候，比起功能、价格来说，会更加重视色彩、设计、与人的交互等等感性因素。如果我们在Instagram上搜索“小确幸”的话，就会有三万多条各种各样的信息内容。从这些内容中我们可以发现，韩国朋友的小确幸其实就是生活中十分简单却温馨的事情。比如：下班路上买的一束花、在氛围很好的咖啡店里买的一杯拿铁咖啡等等, 这些都是生活中感动心灵的瞬间。生活中的美是自己发现和创造的，相信每位朋友都能将自己的生活过得简单充实又幸福.创业新趋势：无人VR娱乐室说起最近韩国的创业，肯定少不了VR的话题。为什么说VR是最新流行的创业项目呢？首先，这是一个拥有很小的资本就可以进入的项目，而且投入了前期部分资金，就可以开始盈利。另外，由于项目本身更加依靠创意，因此也是适合普通人去尝试的门槛较低的创业项目之一。以前年轻朋友出去玩，一般是简单去个练歌厅、网吧等等。如今呢，越来越多的VR娱乐室开始出现和流行。比如：VR PLACE是个可以体验VR的咖啡店，它大部分的元素和一般咖啡店没有什么很大的区别，但是在这里，客人们可以尽情体验许多VR游戏，于是吸引了众多朋友和恋人慕名而来。而且在运营方面他们有一个很大的优势是VR体验游戏既不受季节等的限制，也不需要许多工作人员来管理，所以人工费用可大为减少。 这或许就是VR创业的魅力吧。