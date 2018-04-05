属于自己的休闲创意空间“QUERENCIA”

QUERENCIA来自西班牙语，意思是在斗牛场内为斗牛士准备的暂时休息的空间，如今用以比喻在都市繁忙日程中生活的现代人，渴望有一个QUERENCIA一样，不受任何人和环境因素影响，仅仅属于自己的休息空间。这样的趋势在我们的居家装修风格中也得到了明显体现。想要将家里布置成为QUERENCIA风格的话，首先要从改造客厅开始。一般在客厅都会放电视和沙发，但是如果在客厅只看电视的话，就会消耗掉大量时间，原本该有的家庭对话也变少了。因此，客厅风格应根据家庭生活方式的不同而灵活安排。另外，如果喜欢咖啡馆式客厅的话，就可以在客厅的中央摆上一张大桌子，摆上咖啡机和其他咖啡用具，给家里营造出一种浪漫小资的气息。同时，也可以在墙上做一个书柜，打造成家中的小图书馆，摆上一些供全家人一起阅读的书籍，来作为家人沟通的渠道。建议大家可选择白色或鲜艳色彩的家具，这样会显得家中空间宽敞。如果家中面积较小的话，可在墙边再做一个立体式的开放型柜子，这样在拓展视觉空间上是最有效的。既可以放书籍，也可以放餐具，充分使用空间，打造多用途多功能的空间。入驻百货店=品牌成功不再是时尚界公式曾经，成功入驻百货店就意味着时尚品牌的成功, 而如今，这一公式已然悄悄被打破,不再成为时尚界打造品牌的绝对主流了。因为在当今的时代，越来越多的时尚品牌更加愿意选择线上商城等多样化的流通方式来帮助自己的品牌走向成功。FILA KOREA于2016年年末开始，将市场营销的主要发力点从传统的百货店和代理商改为批发和线上零售等新的渠道，进一步改善销售业绩。相关负责人告诉我们，流通渠道多样化对于销售业绩的贡献很大，去年一年的线上销售额比前一年增加了40%，其原因在于线上销售便于触及10-20岁的青少年消费者购买，95后的新一代的消费力如今已经不可忽视。亚洲具有代表性的时尚文化市场“FASHION CODE”在好评中成功落幕由韩国文化体育观光部主办, 韩国内容振兴院和韩国时装设计师联合会共同承办的FASHION CODE 2018FW活动于3月15日至3月17日在首尔举行，并获得一致好评，完美落下了帷幕。本次的2018秋冬季FASHION CODE共有100多个海内外的设计师品牌参展，并现场进行了T台动态秀的展示。同时，共有5000余名国内外时尚买手、媒体、时尚界人士等参与到活动之中。这次在韩国首尔举办的FASHION CODE可谓是近期亚洲范围内最大的一次时尚文化活动。此次活动不仅为亚洲时尚界人士提供了沟通的桥梁，还刺激并促进了时尚业内经济的良性发展。大家纷纷表示，希望本次活动今后也能持续举办，通过多样化的时尚文化活动，促进各界的有效交流，不断扩大各方的实质性互利。韩国发布大学生最青睐的兼职企业排行根据最新数据调查显示,韩国大学生最喜欢的兼职，排名第一的是: CJ OLIVE YOUNG，获得了所有问卷调查回答者之中30%以上的支持率。而自从2016年开始连续两年排名第一的星巴克跌落至第二名, A TWOSOME PLACE咖啡店以及乐天百货店等排名也逐步推后。另外，从调查数据还发现，大学生们在选择兼职的时候，超过一半的朋友会将“给人的印象好”放在第一位，然后再会考虑“工作内容有趣”和“多样的福利”等等因素。而在这些方面均表现突出的CJ OLIVE YOUNG悄悄挤掉了星巴克，登上了最受韩国大学生青睐的兼职品牌第一名的宝座。