城市型小型仓库“daLock”——极简主义状态下保管行李的商品空间“自存仓”（SELF STORAGE）





我们常说极简主义风格MINIMAL LIFESTYLE，意思是：日常生活中留下需要的最少物品生活的状态。最近，极简主义风格的人气依旧持续上涨，因此与整理收纳相关的商品也逐渐受大众瞩目。随着消费水准上涨，生活和兴趣用品的消费量也不断增加，物品越来越多，导致家中放不下。因此，人们会将平时不经常使用或没有太大用处的物品都处理掉，使得即使是小的空间，也看起来宽敞明亮，渐渐地，人们便将这样的生活方式和状态称为极简主义。



但是，比如自行车、音箱等高价的兴趣用品的使用频率不大，又不能随便丢弃，因此平时不使用时如何保管好就成了一个问题。此时，便出现了自存仓。DaLock自存仓是指可满足个人或企业可任意无时间限制储存各大小体积物品并提供24小时出入服务的设施。在美国和欧洲国家中，上世纪60年代开始就已经出现自存仓的日常化服务了。DaLock自存仓有着最具优势的储存环境，适当的温度和湿度，不仅具有可过滤微小粉尘的供应系统，还能防止蚊虫和进行空气杀菌等，同时还配有闭路监控设备和充分的保安环境。之前，自存仓在亚洲属于无人知晓的新鲜事物，从让大家认知到接受需要相当长的时间，而如今人们的消费习惯已逐渐改变，未来前景值得期待。



<前沿视线>



KAKAO MINI 实现语音通话 治愈系音乐改善睡眠



韩国KAKAO TALK于3月29日下午新增了智能音箱(SMART SPEAKER)的免费语音通话功能。操作方式也很简单，只需在KAKAO MINI专属的“HEY KAKAO”APP软件中更新升级KAKAO TALK服务便可使用。当向KAKAO MINI说出“请给某某拨打语音通话”、“开始语音通话”等命令语句时，KAKAO MINI 就会提出“要和某某语音通话吗？”疑问，在得到确认后，便可和对方进行语音通话了。 KAKAO TALK相关负责人还表示：“将分阶段性地新增接收语音通话功能和群组通话功能，进一步地强化KAKAO MINI的交流沟通功能。”另外，KAKAO MINI同时还新增了“治愈系声音(HEALING SOUND)”, 其中有大海声、雨声、树林叶子吹起声等大自然的声音，可帮助平缓内心和促进优质睡眠。



雾霾恐怖来袭 车用空气净化器销售猛增



近期，因雾霾天气逐渐恶劣，车用空气净化器的销量逐步扩大，市场需求量足以攀比家用净化器。3月28日，根据相关汽车用品业内数据表示，2017年开始在E-MART尝试销售车用空气净化器后，销量不断上升，尤其是在2018年3月，销量远远超过预期目标额，可见市场需求爆棚。车用空气净化器体积小，体内包含的过滤器和空气净化能力也是消费者购买时考虑的重要因素。最具有代表性的产品就属：Bullsone Air Theraphy Mult Action，据悉，该产品采用高效过滤(HEPA FILTER)，可长久有效去除0.3㎛以上微小粉尘，过滤效率能达到99.5%以上。





用共享代替占有——年轻人们的时尚享用法



租借共享服务在韩国逐渐开始流行，并已和极简生活、单身族、共享经济等概念一起，成为了代表时代变化趋势的新风尚。Y世代的年轻人们生在优越的家境条件之中，因此生活上没有太多的占有心，而是更加倾向体验服务。举个例子，向往极简主义的朋友们不喜欢拥有太多的东西，但是却喜欢通过其他方式尝试各种各样新鲜有趣的事物。调查发现，变化发生在一部分年轻人选择自己衣服的方式上：他们不会优先选择购买新衣，而是会在租借服装的网站上，挑选并预订自己本月要穿的衣服，然后快递到家里，下个月回收，再租借新的，极其便利。这样的话，就可以以最少的费用，体验最多样化的服装，同时也不需要担心物流费用和洗涤等问题。这种模式并不仅仅适合喜爱新款式的时尚人士，同样也可以为忙碌的职场人解决没有多余时间外出购物和挑选衣服的实际烦恼。

