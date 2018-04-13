韩国家庭家具的流行趋势 ——人性家电（Human+appliances） “人性家电”备受瞩目 时刻向家人传达温馨信息的冰箱





在“心价比”成为当下人们在购买产品时首先考虑因素的主流消费趋势之下，在家电行业，又异军突起了另一波能够在保证产品性能的情况下，深刻了解消费者需求，以人为中心、以电器为媒介，潜移默化促进人与人之间交流的“人性家电”的消费趋势。



比如，最近韩国SMEG KOREA企业上市的一款名为“黑板”的“人性家电”。它与其他产品相比的独特之处在于冰箱表面使用了黑板油漆，可以轻松使用粉笔在冰箱门面和壁面上画画和写字。比起常规的冰箱产品，此款“黑板”冰箱可作为全家人沟通的桥梁和信息板，达到融合家庭气氛的作用。职场妈妈李女士说，对于最近购买的此款冰箱特别满意。她每次加班到深夜回家，都会为老公提前准备第二天的早餐，然后在“黑板”上留下抱歉的文字信息，同时也给儿子留下传达爱意的文字信息。李女士认为，通过“人性家电”的间接传达，更加促进了全家人之间的情感沟通和交流，让全家人心的距离越来越近了。



<前沿视线>



四月樱花带来粉红记忆 各式庆典促亚洲友好



四月的春天太闪耀了，让每个人都想去野外放飞心灵，舒缓身心。在韩国庆州，市民们聚集在1万5000余棵树龄有50余年的樱花树下，举行各式各样的樱花庆典、樱花马拉松、露天表演等市民文化活动。庆尚北道观光公社于4月7日在著名景点-普门观光园区内举行的樱花马拉松活动吸引了海内外近1万5000余人参加。特别是此次活动还诚意邀请了260名来自台湾以及60名来自马来西亚的游客共同参与。在现场，海内外的朋友们心连心一起奔跑，在樱花树下并肩加油呐喊，象征了未来亚洲区域内的友好关系不断向前发展。



首尔地铁站站台前小店铺和自动贩卖机即将面临撤销



首尔地铁站站台前随手可及的小店铺和自动贩卖机计划将于2020年前全部撤销。首尔交通公社表示：站台前小店铺和自动贩卖机等各种设施的存在会给乘客们乘坐地铁带来不便，并会在突发状况出现时造成一些隐患。因此，考虑到地铁站的长期发展，小店铺和自动贩卖机将会有计划地从站台前撤出。这些站台前销售新闻、饮料、零食、口香糖和耳机等的小店铺被统称为综合贩卖台。他们起初出现的宗旨是为了帮助65岁以上的老人、残疾人、单亲家庭等社会上需要关怀的群众们谋生，并且作为优先给这些人群的社会设施作了特别标示。对于撤出之后的安置问题，首尔市政府相关负责人也表示，虽然契约结束后会撤除他们的综合贩卖台，但是也会提供其他更多更好的其他安置方案供商谈。



“丑的反而受欢迎” 丑时尚趋势涌来



不知不觉之间，“土气”成了“帅气”，“丑陋的才是美丽（UGLY PRETTY）”的时尚大势已经到来。我们的时尚观到底会怎样变化呢？最近，时尚界兴起了“丑陋时尚”的概念：比起整齐干净的穿着，毫无搭配感，全身配色土气甚至是无厘头的时尚风格更受欢迎。其中一个突出的特点就是将登山野营等户外装备重新混搭到时装之中，证明了“将不时尚的衣服搭配更时尚的假说”。而最近我们可以频繁发现韩国户外服运动品牌FILA KOREA的运动鞋、专业登山服品牌K2的女士夹克等均成为这波趋势的活跃主力。这波趋势由海外流行到了亚洲，强调实用性和舒适性，在日常生活中可以轻松随意搭配。

