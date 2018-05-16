



2018年全世界消费者支出规模预计可达到48兆55401亿美元，继2013年2.8%的高增长率之后，属于最大规模。消费市场趋势不仅和几年前完全不同，连消费的场所、方法和模式也在逐渐变化。比如，消费者不再因为“1+1”这样的促销语而心甘情愿打开自己的钱包消费了。以下为大家介绍几点消费者在移动通信和网络的基础设施上，消费行为产生的主要变化。

其实最大的变化就是消费空间的变化。从前消费者通过实体店和电脑PC端线上购物，而现在所有的购物几乎都聚焦在指尖消费上，愈来愈多的消费者开始使用手机，通过移动通信方便购物。据统计发现，全世界消费者中大致有43%的消费者们平均一个月指尖消费购物1-2次。正因如此，许多以移动通信消费者为基础的企业便不断创新自身的线上形象、线上空间设计等等，为消费者提供有创意又有趣的消费空间。除此之外，消费者也开始倾向于关注AR、体验消费等最新趋势的营销。

另外，保持个人化的“I-DESIGNER”也是2018年不可忽略的消费者趋势。个人化可以通过企业的大数据来预测消费者趋向、消费者心理等，判断消费者需求和喜好。

总体来说，移动通信消费者可以通过产品和服务的价值，以及从消费者心态等多方面的角度来帮助思考和决策。品牌在自我开发和升级时需要考虑到和消费者的密切关系以及市场最新的发展趋势。因为现如今最新技术和性价比虽然重要，读懂消费者心态，满足消费者“心价比”的消费趋势，才是最切合商家和消费者利益的事情。



<前沿视线>



2018年咖啡市场新趋势关键词“3V”

近期，随着咖啡文化逐步深入，咖啡行业也迎来了高速发展，各地咖啡馆的数量极速增长，越来越多的人开始爱上了喝咖啡。韩国国内的咖啡市场规模也在去年达到了历史上最高峰，首次突破10兆亿韩元。韩国国民们一年内饮用了约265亿杯咖啡，算下来平均每一个人一年喝了512杯。随着咖啡消费的不断升级，消费者需求也越来越多样化，消费者也越来越开始追求更加个性化、更高品质的精品咖啡。统计数据发现，消费者们热衷的咖啡口味已被市场的助推之下不断翻新，诞生了很多新产品，于是当下的咖啡趋势关键词除了经典老式(Vintage), 柔软丝滑(Velvety), 又增加了新鲜变化(Variation)。在体验消费的时代，伴随着消费者的日益年轻化，咖啡早已超越饮品本身，开始代表都市生活的一种文化和情怀。而追逐咖啡新趋势，也成为不少企业发展途径。





与“一人食”趋势同行的“日式餐具”新趋势异军突起

当下“一人食”的餐厅愈来愈多，很多餐饮店面临着这种新类型的顾客：单人就餐者。为了满足这类顾客的需求，越来越多的餐厅开始修改菜单增加适合一人的选项，并着力改变店内的装修布局。在韩国，与“一人食”趋势同步，“日式餐具”也逐渐开始兴起。“日式餐具”具备以下几个特点：第一，饭碗等餐具的样子好看而上镜；第二，少量的饭和多样的配餐布局，刚好适合韩餐和日式餐具的混搭风；第三，亲切又浓厚的日式异国风味，魅力无限；第四，轻便实用，而价格低廉。但是，“日式餐具”大多选择的塑料器皿和实木餐具，在实物的视觉冲击力不大的情况下，难免会显得有点失色，在这一点上，也值得导入日式餐具的餐厅结合自家店面的情况好好深思熟虑一下。





结婚典礼也追随“个性时代”的潮流

最近，结婚典礼的举办方式也随着趋势而不断变化。不光是婚礼场地和饮食，新人现在更倾向选择更加多样化个性化的结婚庆典方式。于是，许多企业便开始不断开发创新的活动和庆典来适应需求。现今，新人邀请的客人数量逐渐变少，但在娱乐方面的费用则大大增长：主要体现在婚礼音乐、婚纱照、婚礼现场互动游戏、祝贺表演等等更受年轻人欢迎的项目上。一家帮助策划并运营婚礼店里的企业告诉我们：5-6月结婚的新人很多，他们几乎都愿意选择小型野外场所，然后精心拍摄婚纱照，并在挑选音乐游戏等方面花费了大量的心血和精力。但是，与传统婚礼相比在婚礼筹划的整体费用上并没有很大的差别。这样看来，传统的婚礼仪式已经逐渐开始被“个性时代”替代，慢慢形成了新的潮流。

