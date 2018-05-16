



自蒸汽机、电和计算机发明引发了三次工业革命以来，我们的社会现今又迎来了第四次工业革命。第四次工业革命影响着我们的生活方式，改变着我们周围的事物，为所有工业领域创造更高的效率，为人类带来更多的福利。



最近常说，区块链技术就是第四次工业革命的成果表现之一。世界经济论坛预测：到2025年，区块链将影响10%的全球GDP。运用区块链技术的海内外主要案例分布在四个类型：金融交易、生活经济、商业和政府工作。如果说2017年是区块链技术应用的落地年，那么2018年则是区块链技术应用的升华之年。近日，在韩国国会议员会馆中，韩国共同民主党议员洪宜洛、韩国贸易协会与韩国区块链产业协会共同举办了“区块链产业发展讨论会”。其中，洪宜洛议员首次提议并公开了正在推进中的《区块链产业基本法》，以监管数字货币发行和ICO。今后的社会将逐步迈向区块链大发展的时代，只有区块链真正规范到每个行业、每个生态里，区块链经济才会得以持续发展。那么，区块链技术究竟是未来，还是幻想？还需你我去探索。



<前沿视线>



给父母送什么都不如送健康

5月8日是韩国的“父母节”，是为了向父母表达感谢之情而设立的节日。每年快到“父母节”的时候，韩国的大街小巷卖鲜花的零售商都会明显增多，因为大部分人都会选择在这一天买上一束鲜花送给自己的父母，或者送上现金或商品券以表心意。但是，在今年的“父母节”来临之际，可以让父母永葆青春的“返老还童商品”极受欢迎和追捧。业内人士表示：从韩国综合商品购物网站“11号街”的商品购买记录中可以发现，在父母节主题的50多种代表商品中，类似化妆品和美妆仪器这样的“返老还童商品”比商品券和餐券这样的“实惠型礼物”的销售量要高近2.8倍之多。简单理解的话，现今的父母更加向往做“NO NO(No-老)”族，更倾向选择按摩仪器和抗衰老化妆品，特别是弹力面霜、眼霜、防脱发剂等，导致这一类商品的销售额激增。广播前的听众朋友们是否也已经为最爱你的父母献上一份礼物、表达一片孝心了呢？



今春牛仔时尚三大趋势

春天快要过去了，想要抓住春天的尾巴，那就和春季时尚来场约会。要说春季最流行什么？当然是流行代表了热血和流浪的牛仔元素。爱穿牛仔单品的人气质中充满了深沉、淡定和不羁。一定要在今年春天尝试一次“上下身牛仔时尚”，成为周边朋友们中的时尚达人。在这里介绍三种百搭时尚：第一种是极简廓形，强调牛仔质感的牛仔大外套；第二种是加入特殊元素，如格子拼接、皮毛拼接，是上下牛仔时装的经典搭配，已经成为潮流的代名词；最后一种是加入女性化细节，如绣花、钉珠和蕾丝等，增加女性外刚内柔的气质。今时今日，牛仔元素不断推陈出新，但依然是时尚人士的爱宠，也是你我共同的时尚品味。



韩国首尔市芦原区发行的当地货币“NW币”人气大涨

韩国首尔市芦原区今年二月份全面开始运行当地货币“NW”，“NW”是“NO WON”的简写，意思是无现金、无韩元。而芦原区韩文发音的罗马字也刚好写作“NO WON”。这将是世界上第一个运用基于区块链技术的当地货币。当地货币是指当地政府或当地社区发行的只能由当地居民使用的替代货币。简单的理解是，在芦原区内没有现金也能生存，可以使用“地区货币NW”在以加盟店形式特许经营的公共设施和私人设施中像现金一样使用。1NW等同于1韩元，但只能在芦原区使用。据相关负责人表示，现在有很多居民参与此活动，两个月之内每天有40人左右的新用户加入。 每个会员最多可拥有5万“NW币”，有效期为3年。同时“NW币”也可以和现金一起混合使用。应用场景包括书店、咖啡店、培训班、汽车中心、美容院等私人加盟店的消费。未来无限变化，投资未来趋势，拥抱未来科技，会发现生活中的很多惊喜。

