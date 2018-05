韩国衣恋集团复合馆是率先融合时装、饮食、生活商品等多样化元素,将潮流购物、休闲运动体验、主题餐酒吧完美结合后,精心打造的一家复合型韩系流行文化购物空间,不仅能够和顾客全息互动,发挥无限创意、放飞自由及个性,还能以地区特性和消费者的消费趋势为数据,不断升级和更新。该商场除了集结衣恋旗下的 SPAO、WHO.A.U、MIXXO三大自有服饰品牌外,还将引进多家韩式餐饮品牌。通过对消费者消费趋势的数据分析,整合品牌的喜爱度,邀请人气高、销量好的品牌入驻。虽说购物商城不如以往的大型百货店规模大,但是3-4层的现有规模却能够准确按照消费者属性的不同而针对性地安排消费区域,最大限度满足消费者。比较有特点的比如,为儿童和主妇等目标客户群们准备的居住型复合馆;为年轻人们准备的快时尚品牌区和美食街复合馆等等。不仅如此,还根据地区商圈特性的不同,分析并合理安排品牌的入驻。比如,在家庭主妇居多的地区复合馆中,多引进童装品牌;而在年轻人居多的地区复合馆中,则多入驻SPA品牌,从而满足各个消费群体的需要。衣恋时装集团在今后也会持续采取地域性战略,开发创新复合馆,引领新的购物消费潮流。而我们也相信,衣恋集团必定也会创造更多充满惊喜的时尚新兴潮流胜地。



<前沿视线>

首家美妆生活方式集成店落地首尔

美妆生活方式集成店 “Trend By Me” 的首家旗舰店于4月18日落地首尔汉南洞。在这家实体店,顾客们不仅可以亲身体验和试用各种各样的美妆产品,还可以免费学习美妆技巧。线下实体店落地后,很快4月末,线上平台购物渠道也开启了,线上线下同时运行。本店的主题为“BEAUTY FREELY/自由美”,顾客可以依据自己不同的喜好,轻松自由地试用并体验各种各样的美妆课程。以20/30岁女性消费者为目标客群,主打性价比的SPA美妆品牌“TAG ME”和 “KELLY CHOICE”100%天然精华个人定制美妆品牌也以“SHOP IN SHOP/店中店”的商业模式入驻了“Trend By Me”旗舰店。顾客在购买商品后还可以到店里的花艺区去享受一下美美的礼物包装服务,还可以体验与众不同的“STYLEING BAR”个人造型服务。“Trend By Me”致力于将每位顾客打造成为美妆专家,在帮助顾客挑选优质品牌和产品的同时,还为客户们提供简单易学的美妆视频,甚至是可以在家中自制美妆产品的TIPs,还有ONE-DAY美妆课程等多样化的美妆内容和O2O服务。有一句话说的很对,没有丑女人,只有懒女人。让我们一起拒绝懒惰,学做精致女人,让美丽成为一种生活态度!



告别摩托车,走向超小型电动汽车的外卖送餐时代

随着科技的发展,外卖送餐交通频次逐渐增多。近日,BBQ、MR.PIZZA等连锁饮食店开始积极在外卖送餐服务领域投入超小型电动汽车。超小型电动汽车与以往的摩托车相比,不仅安全性高,经济上也十分节省合算,广受大众消费者欢迎,同时也得到了政府的大力推广和支持。超小型电动汽车坚持保护环境的态度,不使用煤炭燃料,而是采用仅装备蓄电池的纯电动汽车。而这种电动汽车内部,蓄电池是驱动系统的唯一动力源。但是,由于相关政策还不太完善,因此对于新能源电动汽车的补贴政策力度还很小,市场规模也不大,导致其在消费者市场的普及率和增长速度没有呈现明显的加速状态。电动汽车想要“加大动力”,还需要消费者们和政府的持续关注和支持。



有关 “第四次工业革命”的认知调查分析内容

近日,市场调查公司Trend Monitor在韩国挑选了1000名年龄在19-59岁的成年男女作为调查对象,进行了 “第四次工业革命”的认知调查。数据统计显示:在日常生活中,越来越多的消费者开始认识到第四次工业革命已经到来,同时也越来越期待第四次工业革命能够给生活带来各种各样的变化。其中最期待的部分是 “生活便利性”以及“IOT/物联网”、 “人工智能” 、“机器人”等由尖端高科技技术带来的时代变化。有趣的是,在本次的调查对象人群中,认为“第四次工业革命”可以给今后生活带来便利性的比例最高的是40-50岁的中年人群。但是,在全民展望第四次工业革命的同时,还应该考虑到新技术会滋生的许多新问题。比如,机器人和人工智能会逐渐取代人类劳动力,学习新事物较慢的中老年人群失去工作岗位的几率就会增长,未来的发展存在潜在危险。但是总的来说,技术浪潮将带来一个发展和繁荣的全新阶段,而技术进步往往与生活水平的提升息息相关,我们需要保持科技乐观主义的态度,缓解创新带来的恐惧,争取在创新的老巢中寻找自己的机遇。