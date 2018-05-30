



面对科技的迅猛变革，互联网思维常变常新，消费者购物模式刷新，网络购物成为了比实体购物更好的替代。因而，韩国LF时装集团在2017年持续关闭了数十家街头门店，逐渐强化并扩大线上店的营销和规模。相比以往的传统实体零售，韩国时装制造企业也慢慢省略百货店等流通程序，通过自己的线上商店直接向消费者销售商品，这样的商业模式我们称为：D2C营销模式。D2C包括任何以终端消费为目标而进行的传播活动，他与传统媒体，比如电视广告等的传播方式相比，优势主要体现在更接近消费者，更关注消费行为的研究，更重视消费者生活方式和生活形态的把握。讲述一个例子，最近韩国引进了一个海外品牌WISELY，品牌的主线商品剃须刀以德国产的简约风格为主，不仅外表干净、方便使用，更特别的是产品于线上网店销售，销售价格仅为某著名品牌剃须刀价格的三分之一，并可提供定期派送的物流服务。另外，D2C营销模式中尤其值得重视的是以SNS（社交网）为主的网络营销模式。SNS营销利用Facebook, Instagram等社交网站建立产品和品牌形象、举行活动、利用分享的特点进行传播式营销活动。韩国时尚品牌J.ESTINA就是一个经典的代表例子，品牌提倡优质时尚生活方式，专长于饰品、手袋、配饰等产品，线上销售开始仅仅两年的时间，月访问量已超过了100万次，实现了月销售额10亿韩元、年销售额120亿韩元的纪录。J.ESTINA公司内的相关负责人说：“线上商店的销售额足以达到20家首饰实体店的全部销售规模，而且市场投资金额也不大。”事实上，营销模式不断在变化，任何一种模式和方法最需要发挥的就是整合、集中、持续的优势。对于D2C营销也是如此，必须进行详细规划、坚持集中和持续不断的原则才能奏效。



<前沿视线>

一条牛仔裤仅卖9700韩元的性价比最高品牌诞生

成立于2006年的GU与姊妹品牌优衣库同属于日本迅销集团，和优衣库主打的简约、休闲风不同，GU的风格更为时尚，宣扬“以惊人的低价不断为每位消费者提供最前卫的时尚”。今年秋天，他们将在首尔蚕室乐天世界购物中心内开设首家旗舰店, 实体店门店面积约1400㎡ 。GU的价格比优衣库更为便宜，大约低50%，比如一条牛仔裤的价格仅为9700韩元。同时该品牌款式更加时尚，男装、女装、童装和首饰应有尽有。GU品牌商品性价比高，设计也更贴近韩国年轻人的喜好，符合韩国人对基本款设计、裤装配上高跟鞋、上下装颜色最好为单色或两种颜色搭配而成、注意选择衣服材质的喜好，相信GU也会成为韩国年轻人心目中的性价比之王。



韩国大企业职员年收入较去年平均增长2.6%

韩国大企业集团中，NAVER职员的个人平均年收入较去年相比增长18.3%，大约增长1275万韩元（约76000元人民币），也是众多企业中收入增幅最大的企业。排名第二的是三星物产，个人收入平均增长11.1%, 约900万韩元（53000元人民币）。根据JOBKOREA和ALBAMON韩国人才招聘网的数据调查分析，在韩国排名前30的大企业中，有28个大企业全员职工的平均年收入增长2.6%。其中，男职员平均增长了1.8%， 而女职员则高于男职员，平均增长3.4%。



凌晨物流带动工作岗位增加

韩国流通业以快速发展为宗旨，逐渐增加“凌晨物流服务”。现在，凌晨物流市场虽说仅派送蔬菜汁、牛奶、报纸等，但是预计在不远的日子将会派送新鲜食品和生活用品等必需品。另外，韩国当今社会单人家庭增多、职场人白天不在家的社会现况更加反映和体现出了凌晨物流的重要性和市场需求性。同时，凌晨物流也为青年人创造了工作岗位和创业机会。E-MART是韩国新世界集团旗下的大型综合超市，为了扩展预约派送的可选领域，他们正不断增加派送人员和包装发货人员。CJ大韩通运从2017年开始投入凌晨物流服务，并设立了一系列相关制度和组织。特别的是，他们还专门招聘了只在深夜工作到凌晨的物流司机等专职人员。

