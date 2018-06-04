



健康减肥是全球的风潮，比起极度健身和绝食而造成副作用的减肥方式来说，韩国年轻人们更加追崇少吃多餐、食用低卡路里食品、食用轻便携带的简易餐等健康餐食。那么今夏，就让我们建立一个科学合理的饮食计划，追求健康生活吧。



首先第一个就是代替正餐，可食用的家庭轻便餐逐渐多样化。繁忙都市中，为迎合现代人追求高效率生活的需求，逐渐出现了只要加入水就可以方便携带食用的FOOD SHAKER的未来型餐单。这足以满足韩国人快速度的生活方式以及解决无法按时吃早餐和晚餐的问题。第二，低卡和低热量食品人气上升。在这里向大家介绍一家以轻便食用米饭为概念的饮食餐厅“味食堂”，他们倡导“更加轻便、更加好吃、更有营养”的健康生活态度，将糙米、烤杏仁、谷物、坚果及牛奶、豆奶、酸奶等混合一起食用，从而引起关注并获得喜爱。第三，沙拉也要吃得真诚和丰盛。人们一贯将沙拉认为是餐前饮食，是吃后依然会饿的减肥食品。但是，最近在许多咖啡店里面可以发现，咖啡和沙拉的套餐越来越多，甚至在百货店的食品区内还开设了“MASTER KITCHEN SALAD BAR”沙拉餐厅，可选择自己能吃的分量，按克称重，使用一次性包装，简单干净，种类多样并可移动食用的特点十分受周边职场人和旅客的大力支持。第四，为单身族准备的便利店高端餐食。韩国便利店也被单身族称为“百货店”，货品种类多样，应有尽有，符合单身族平日的生活需求，其中就存在着适合个人食用的营养健康减肥餐。GS25便利店于3月份上架了一款名为“99KCAL 一杯沙拉”的食品，明显确定了卡路里数，并添加了热量低、营养高的魔芋饭、鹰嘴豆、红扁豆以及鸡胸肉、五种颜色的蔬菜等营养食物。

在崇尚健康美的今天，人们逐渐转变为绿色营养的素食主义，这里需要明确一个概念，“clean eating”不等于“diet”，我们需要对食物的种类具有选拔标准，严格执行“少而精”的标准去挑选食物。希望通过今天的趋势韩国说，大家可以解决“如何吃”的烦恼问题，愿以上的几个小提示可以充分帮助大家。



<前沿视线>

“预循环(PRECYCLING)”——更环保的生活方式

零垃圾是一种生活态度。自从中国对“洋垃圾”说“不”，向世界宣布将不再接受废弃塑料、废纸等24种进口固体废弃物后，现如今韩国也受到这一禁令的影响，首尔内的住宅区内一度贴出了“从4月1日开始无法回收塑料和泡沫塑料”的告示，韩国大批垃圾处理公司停止回收或提高废弃塑料及泡沫等垃圾的处理费用。目前，韩国资源循环联合会正在召集全国回收公司，计划对废弃塑料等回收品进行规范化处理。同时，韩国开始大力宣传垃圾减量,实行零垃圾(ZERO WASTE)项目,倡导“预循环(PRECYCLING)”生活方式,这是指通过避免购入会产生垃圾的家庭或商业物品来减少垃圾数量的行为。可循环的垃圾经过处理后可以具备别的功效,可是处理这些可循环物质也是要消耗能源并产生垃圾的,所以更环保的方式是尽量少用会产生垃圾的物品。



教保文库内的“书香”气息扑鼻而来

在教保文库书店里, 为了给在书店里读书的人带来长久的记忆感和仪式感,书店开发了一款名为“书香(THE SCENT OF PAGE)”的标志性香水。这款香水由香草和天然松脂油等物质制作而成, 创造出了属于教保文库书店的独特味道,会给在书店读书的人们带来阅读书籍的自由愉快感，并从中深感古老书籍的气息。从2015年开始尝试投入香水计划后,便持续不断地有客人前来询问“书香”的来源,为此，教保文库书店计划将此款香水扩展为无火香薰、香烛等商品化可销售产品。



线上捕鱼达人（FISHING JOY）游戏的现实生活版本

韩国一家企业开设了全世界第一家通过屏幕钓鱼的模拟游戏空间：捕鱼达人。捕鱼达人（FISHING JOY）由钓鱼FISHING和代表愉快的JOY组合而成。作为室内游戏的韩国顶尖团队，为了寻找能做到身临其境、逼真画面的显示设备，投入大屏显示，给游戏行业带来了“质”的变化。室内钓鱼是根据真实场景和拍摄，经过3D制作，通过投影机投影展现在客人面前，客人可使用真钓鱼竿。企业通过不断地调研与探索，试图打造多种室内设计风格、F&B区以及附加盈利模式。

