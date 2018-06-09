



比起动身去远处旅游，最近二三十岁的年轻人更愿意选择在酒店轻松愉快地度过假期，因此，酒店度假的自我享受型生活方式逐渐成为趋势，精品酒店也瞬间变得炙手可热，受到二三十岁年轻人们的追捧和喜爱。在这里，简单介绍一下。酒店度假带来的自我享受Hocance由酒店(HOTEL)和休假(VACANCE)两个单词组合而成，意思是：虽然家里也很舒适，但是却想要从家务里脱离，选择性价比高、经济实惠的酒店特价活动与套餐，享受属于自己的假期! 想要抓住二三十岁年轻人们的心，首先要知道什么是精品酒店。精品酒店一般属于4.5星级酒店，虽然比5星酒店的规模小，但是充满了自我个性、高尚舒适和创新的主题风格感。同时呢，比4星级的商业酒店还要拥有更好的服务态度。首尔是一座提供乐趣和娱乐的城市，在这里有许多著名的精品酒店。其中，刚开业不久的RYSE Autograph Collection（傲途格精选）酒店坐落在繁华的弘大地区。傲途格（Autograph）英文的原意是“名人签名”，该酒店的特点是以青年文化和艺术为主题，酒店设计风格来自伦敦的Michaelis Boyd事务所，为酒店打造了全新的以建筑为导向的室内空间。酒店内自由展示了世界各地设计师、艺术家、音乐家等的作品，艺术气息给酒店带来了优雅时尚和活力。酒店里共有272个房间，共有6种设计风格，都极具个性和特色。另外，酒店内还有街头时尚集成店“WORKSOUT”，聚集韩国新锐画家作品的画廊“ARARIO GALLERY”和正宗圣弗朗西斯科面包咖啡店“TARTINE”等跨界领域企业入驻。有趣的是，露天天台上还有清潭洞酒吧“Le Chamber”和“SIDE NOTE CLUB”俱乐部表现出来的朝气蓬勃和艺术气息,共同为酒店带来活力。



<前沿视线>

6.13地方选举倒计时 韩国艺人们发起“2018 6/13投票时尚趋势”

韩国24日至25日进行第七届全国地方选举和国会议员再选补选候选人申请登记,并启动本次地方选举和国会议员再选补选程序。为此,韩国五位著名艺人提出了“2018 6/13投票时尚趋势”的提案。最近他们将参与在首尔江南区一家摄影室（STUDIO）里进行的“6.13开心投票、开心微笑”活动，旨在鼓励民众积极参与选举活动并融入其中。在拍摄宣传片时，艺人们穿着印有选举LOGO的T恤衫，以“如果我成为市长”、“我向往的社会”等为主题发表了心中想法。



CJ第一制糖开业内首家“家庭取代餐”（HOME MEAL REPLACEMENT，HMR）体验实体店

随着最近1-2人家庭和双职工家庭增多，家庭取代餐HMR的人气大涨，因此可以轻松购买并食用的与HMR相关联的产品和空间首次在韩国亮相。CJ第一制糖在位于首尔中区的总公司内设立了首家销售速食饭等自家品牌的家庭取代餐旗舰实体店。CJ第一制糖相关负责人告诉我们：“CJ OLIVE MARKET 只是单纯越过产品和食材的销售，跨进并创造可享受生活方式和饮食文化趋势的综合饮食文化空间，但是将食品和流通系统相结合的HMR旗舰实体店将是一个创新，首次亮相于韩国。”



以“长假、提前预约、性价比、心价比”为主的夏日假期趋势盛行

“长假、提前预约、性价比、心价比”被25-35岁的韩国人选为四大夏日假期趋势。这四大趋势是根据在HOTELSCOMBINED的酒店搜索引擎上进行的“2018夏日假期趋势调查问卷”而得知的。数据显示，年轻人们的“工作生活平衡”趋势可以解释这一点。假日数越多，就越需要提前预约住宿场所，合理的消费和性价比也是25-35岁人们关注的一个热点。在韩国，首要的度假地非济州岛莫属，其后受欢迎地包括江原道和釜山。另外，按人气高低排名，最近海外地区受欢迎的度假地有日本、越南、美国关岛和夏威夷以及泰国等。

