



最近，因马术运动能够满足消费者的3S(Single,Silver,Slim)条件，所以骑马这项运动逐渐受大众瞩目和喜爱。骑马并不是像想象中得那么简单，并不是坐在马背上，拉拉缰绳控制方向，偶尔踢踢马肚子催马前行就可以了。事实上，骑马是一项十分复杂的运动。



让我们一起来分析一下，首先是因为骑马是独自就可以轻松进行的运动项目，十分适合单身族的运动需求。另外，因社会压力大，许多现代年轻人会耐不住打击，易罹患精神和心理疾病，但骑马可以治疗身体某些方面的疾病，如神经衰弱、失眠症等等，全球的马术医疗也是越来越流行。而且骑马对颈椎和腰椎疾病也具有独到疗效，可有效治疗职场人的“办公室综合症”。同时呢，骑马也具有减肥塑身、消除小腹赘肉、美化臀部曲线及纤细小腿之特殊作用，可作为女性保持身材的秘方。骑马还能够训练人的平衡协调能力和全身肌肉，尤其是腿部、腹部、肩部和背部。很多人会在初次骑马后，出现大腿内侧肌肉酸疼，不过时间长了话，肌肉就会慢慢拉伸开，变得更加强壮，可以消耗掉多余的脂肪。



马术运动是个可以使人“返老还童”，是没有年龄界限的运动，是所有运动项目中对身体最有益处的高贵运动。骑马还能代表和反映人的身份和品行，这些都会在马背上尽显！所以，这样的马术运动，你想要尝试一下吗？





<前沿视线>

从韩国畅销书籍类型一窥韩国年轻一代的特征

近期，因“工作生活平衡”趋势在韩国盛行，要求并重视“工作生活平衡”生活方式的朋友们不再像之前一样喜爱阅读成功和理财方面的书籍，而是更钟意选择阅读传授治愈系、对话和感情管理等系列性书籍。教保文库书店的品牌管理组负责人告诉我们：“之所以畅销书籍趋势存在变化，是因为人们追求更美好的生活，希望告知自己如何去集中精力、去努力实现，这应该就是为什么有关“工作生活平衡”的书籍会如此有人气！”另外，最近人们搜索量比较高的书籍名是“我应该怎么做才能过得好”、“寻找如何能让自己成为最幸福的人”等，从中可以得知，人们不再徘徊在不现实不可靠的生活中，而是追求属于自己的小幸福。



“STAYCATION宅度假”的夏日度假趋势迅速走红

入夏以来，“STAYCATION宅度假”英语新词迅速走红，成为众多旅游杂志和旅游达人的热门话题。“STAYCATION宅度假”是将“STAY”和“VACATION”结合在一起的新词，通俗易懂的说法就是“宅度假”，就是放弃长途旅行,在家附近找景点或度假区度过假期,或者在家里休息。其实，“STAY”目的就是和家人一起共享休闲时光，不需要过多的费用，节约了机票、旅费等长途旅行所带来的一长串账单。



活用SNS社交网络活动 追求趋势时尚生活

最近某韩国艺人向众人告知了自己是如何保持青春不老的秘诀。她认为：不应该丢弃自己的SNS社交网路活动，可以通过SNS线上内容了解更多的最新趋势和信息。需要坚持和努力，努力多参考年轻人的想法，争取能和年轻人们有共感和共识。同时，常使用SNS的话，可以常常关注自己感兴趣的事情，对自己有个更加深刻的认知，也可以通过SNS社交网络扩张自己的人际关系，与朋友们一起分享新鲜事。同时，网络信息量大，有关服装的趋势和信息千变万化，随时随地学习，让自己成为时尚达人。

