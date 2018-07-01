



在生活中，听众朋友们是否会本想向朋友和同事们模仿最近学到的流行语，但又因为听到大家的那一句“好哇，来一次吧！”后感到害羞，就摇头不好意思了呢？是否会在因工作烦恼头疼时决心想要去放松，但总因为心中有事，却不能心如所愿、放开身心去玩耍呢？这些充满矛盾的人间世事的侧面，因为当今移动通信技术的逐渐扩大以及社会上大部分以个人为中心的单身族的生活方式而诞生出了一种名为“快餐文化”的新型文化趋势。意思是，可以像随时随地能食用的快餐零食一样，在短暂的时间内可轻松享受的新型文化趋势。随着韩国文化产业迅猛发展，消费者越来越看重文化内容的品质和便捷度。“快餐文化”是指在短时间内消费一定的文化内容，让兴趣随着移动电器的普及不断生根发芽。自2010年以来，通过移动电器我们了解到了许多内容，比如南北韩关系、美北关系局变时期等，那么2018年的今天，消费者们又通过哪些文化内容得到什么影响呢？2018年的今天，“快餐文化”是从网络漫画、网络电视剧和网络小说等“快餐文化1.0”时代开始的，逐渐进化成长为能够共同制作内容的移动问答节目“快餐文化2.0”时代。许多企业也会在此基础上，加上独自的商业模式呈现新型营销战略。举个例子，企业善于在广告营销中使用“快餐文化”趋势。比如SK电讯公司等大型企业巧用“快餐文化”关键点，利用诱发消费者好奇心和病毒营销模式等方法，充分宣扬公司的服务态度和提高产品的忠诚度。



的确，生活中需要保持新奇的观察力，在文化内容中不断发现乐趣。



<前沿视线>

无人值守洗衣房和手工啤酒的创业新潮

创新创业热潮持续高潮，创业需要跟随形势与走势，把握发展趋势，建立合理战略。从名为“时空社”的综合出版社发布的“韩国创业趋势”报告中可发现：无人值守洗衣房和手工啤酒是引领未来行业趋势发展的焦点项目。韩国进入单身大潮，单身贵族逐渐增多，接踵而来的就是单身经济模式。加上人工费用高昂，整体操作成本很高，成本最终转嫁消费者。而追逐潮流和个性化是当前年轻人的消费主旋律。伴随着行业消费升级趋势，啤酒消费逐渐从经济型转向中档和高档产品。小而美的精酿手工啤酒更能满足个性化消费需求，不含任何人工添加且种类丰富，可满足健康化和多样化，符合消费者追求独特稀缺的消费心理。



2018年上半年的家庭电视购物趋势

家庭购物等同于电视购物，数据表明，2018年上半年的家庭购物最佳商品为“性价比高的自有品牌商品”。家庭购物服务的持续领跑者有CJ O SHOPPING、现代SHOPPING、乐天SHOPPING等。多产品、多品牌、大众化是现代家庭购物的基础，使其成为一个无店铺的“空中超市”。特别是有关服装的商品中，自有品牌商品的开发营销力度不断扩大，收益不断增长。爱美是人类共有的一种天性，越来越多的男性消费者开始重视外在形象，“家庭护理美妆产品HOME BEAUTY”也极受男士欢迎。同时，家庭购物注重货真价实，挑选时尚、健康、性价比高的商品加以组合，引领消费时尚，引导观众的购买倾向。





商标重新复活：开启高尔夫服装的新潮流设计趋势

最近，从市场新上市的夏季高尔夫服装上可以看到许多完整的商标标记，比如手臂、肩膀和胸部等细节上有着大大小小的商标设计，吸引了消费者的瞩目。原因是品牌方通过商标再现从而提高品牌认知度以及品牌形象。最近也借助复古时尚风的流行，把之前认为俗气的商标重新复活改造为个性又别致的时尚焦点。使用大角度的“W”商标设计的短袖T恤衫和之字形的犬牙印花衬衫是最具代表性的服装款式，将英文或符号等设计重新诠释，在细节上，也从视觉角度充分强调。

