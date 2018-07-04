



最近，常在新闻上看到“农村科技/村TECH”的趋势关键词，文字意思是“回归农村”，深层意思是“回到自然”。 归农之所以成为当今现代人的趋势是因为农村给我们的印象是质朴的、简单的、天然的。特别是30岁的年轻人愿意离开繁华糟乱的城市，走入宁静的农村开拓自己的天地。所以，归农并不是像我们想象中的那么粗劣，而是一种生活美学和价值观。据了解，30岁以下的归农人占大多数，已打破老年人归农的思想。并且，韩国政府也给予大量支援资金，倡导年轻人回归大自然，在农村创业。预测在不远的将来，回归大自然的城市人会越来越多。那么让年轻人把视线投向农村的原因是什么呢？



首先是因为种植农作物可以获得金钱收益；再来可以利用网上商城进行农作物的流通销售，减少资金成本，利用移动社交网络和自媒体输出“内容”，创造价值；最后是可以打造多样的乡村体验活动，获得第二收益。但是对于归农的年轻人们来说，也存在着以下几个困难点。首先是资金不足；第二是没有农耕技术的经验；第三是在农村没有自己的田地；最后是存在太多的生活不便以及与农民的不和会导致生活上的不满。



如果想逃离繁华闹市的快节奏生活，想拥有悠闲宁静的农村生活的话，需要不断地改变思想和努力生活，但是也需要认清真正的生活现状。



<前沿视线>

21世纪共享时代-共享办公室

近期,韩国各地区掀起了共享风,“共享时代”已悄悄来临。21世纪崭新的办公生活方式也是在“共享”的基础上建立的。共享办公室是指各种各样的企业们聚集在一起办公的空间。所谓的共享办公就是为办公室内的流动人群提供020模式的办公场所。共享办公不仅可以给他们带来效率、降低成本、缓解他们的资金压力，另外，自由的办公环境还能使他们新增许多新奇的想法。



告别大手提袋 复古草编包成为时尚标配

要说今夏热门单品是什么？首先向大家推荐的是引领复古风的草编包。随性风格的草编包与皮革皮包不同的是，其轻便携带、通气性强，并且拥有大量的使用空间，实用性高。草编包年年有着新花样，虽说看起来简陋，但和夏日人气亚麻服装混合搭配的话，拎出街清新又亮眼。今年的草编包依旧是夏日里吸引顾客的最佳卖点，特别是带有流苏或毛茸茸的毛球吊饰，增加了一丝趣味和俏皮。有些草编包品牌还配有字母和刺绣定制服务，减少了手工编织的粗劣感。



性价比高的高品质笔记本备受欢迎

相比价格，更加愿意追求高性价比的消费趋势已渐渐进入了韩国职场人的办公空间。主要体现在职场人们更加愿意购买高性价比的办公用品来展示自我独特的品味。据悉，韩国大部分企业的职场人都乐意自行购买笔记本来代替公司统一赠送。举个例子，MOLESKINE就是这一类具有代表性的精品笔记本。韩国职场人比起选择实惠、耐用等传统概念，更喜欢选择“新款”、“创意”或与国际品牌的合作款商品等，喜爱选择视觉上看起来时尚简练和高大上的感觉。

