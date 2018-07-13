



养宠人年轻化趋势愈加明显，80后、90后饲主占比增加，宠物消费不断升级，甚至还和“情感经济”等词汇相联系。随着社会的发展进步，消费者的消费行为已开始由单纯的物质享受向精神愉悦转化，由有形的需求满足转向无形的需求。越来越多的年轻人养宠物其实是对爱和归属感需求的体现。据数据分析， 养宠人们2018年上半年宠物日用品网购消费要比平时自身开销高22%，消费增速也远高于饲主的自身开销。当谈到消费升级，产品是基础，产品质量提升很重要。宠物饲主们愿意为高品质的产品付出合理的高价，就好似我们常说的“贵一点的产品都是好的”，同样这句话也适用于宠物消费。从网购消费记录中我们得知，相比去年同期，宠物饲料消费增长85%，宠物零食消费增长79%，宠物洗浴与卫生用品消费额也不断上升。 同时，宠物酒店和宠物咖啡店也不断增多，并受到大众欢迎。



当今，年轻人在养宠上投资财力、精力和时间，享受着与宠物的共度时间以及对自己情感的吸收和回馈。从中可知，人们追求更好生活方式的同时，仍在想也在宠物身上投入越来越多的财力。可见宠物经济成了线上线下市场新的消费增长点。



<前沿视线>

复古风大势：重新寻觅传统的味觉灵感

最近，韩国大部分的餐饮企业掀起的复古趋势异乎寻常。当走进一些网红餐厅或咖啡店的时候，会看见门店招牌上写着某某商会、某某堂等传统名称，并且招牌上印刷的是韩国1876年开化时期使用的字体和设计风格。另外，不仅室内装修风格复古再现，连菜单牌和碗筷都是清一色传统风格。有意思的是1980到上世纪90年代火热的“徐州牛奶”和“百事可乐”等著名商标仍然极受10-20岁消费者们喜爱，被印刷成LOGO刻制在杯子上。对于他们来说，这些都属于爷爷奶奶那个年代的事物，都是自己从未接触又充满十足好奇的东西，因此慢慢形成了今日的“NEW-TRO”流行趋势。



为什么越来越多的消费者喜欢吃高价的蛋糕？

在韩国，边食用着蛋糕、边寻找自己身边的小幸福的消费者越来越多。根据消费者心理的变化，在日常生活中也常常食用蛋糕的文化趋势也渐渐兴起。根据以1000名19-59岁韩国成年男女为对象进行的调查，其中有89%的人十分享受在饭后食用蛋糕，但是几乎比一顿饭还高昂的价格让消费者感到苦恼。平均一餐按照7000元韩币标准来算的话，一个蛋糕点心的平均费用就达到了6799元韩币，超过了餐食费用的97%。这么多人会选择食用蛋糕的最大原因是为了达到“转换心情”的作用，在忙碌的工作生活中，希望通过吃上一小块蛋糕，可以感到一丝丝的小幸福和小安慰。



薇美铺团购网站公开2018年上半年线上购物趋势关键词“S.H.O.W”

最近，薇美铺团购网站公开了2018年上半年的ONLINE（线上购物）趋势关键词“S.H.O.W”，分别是Senior（年长的5060岁消费者）、HMR（家庭取代餐）、Optional（可选择的）、Work & Life balance（工作生活方式平衡）四个关键词。简单介绍一下：一、相比去年，今年的50岁以上消费者线上购买金额增加36%以上，人数也比前3年增加了2.6倍，并且他们已从购买健康食品的范围内跳出，开始购买电器等高价商品。二、因单身族和双职工家庭增多，冷冻水饺、冷冻猪排饭等家庭取代餐商品大量出现。三、为了方便新婚夫妇和双职工家庭，简单又便利的衣服干燥机、红酒冰箱等小型辅助家电渐渐受大众欢迎。四、因年轻人向往工作生活方式平衡，不受时间和场地限制的室内锻炼器材大卖，如哑铃、瑜伽垫等产品。

