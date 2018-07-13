



INNOCEAN WORRLDWIDE在7月1日的消费经济报告中指出“因雾霾导致消费者的生活方式和消费趋势不断变化”。INNOCEAN WORRLDWIDE根据2018年1月至4

月的几个月时间内搜集的各大博客和论坛中与雾霾相关的90多万条信息，并将其分成衣、食、住、车、乐、美六大生活领域进行分析。研究结果如下：一、在“衣”的生活领域中，大部分的消费者选择购买除污商品来预防雾霾。其中有93000多条信息显示，人们戴口罩挡粉尘，有3000多条信息显示人们注意服装穿着，防止粉尘入侵。二、在“食”的生活领域中，在雾霾天气下，表示应多喝水的信息达到了37000多条，应喝免疫力饮料和排毒果汁的信息有22000多条。三、在“住”的生活领域中，有98000多条信息表示通过空气净化器来吸收空气内的粉尘，使空气保持清新，同时也有9万多条信息表示要勤打扫卫生。四、在“车”的生活领域中，有1万多条信息表示要多多使用环保车，节能节电。也有5万多条信息表示需要减少外出活动，尽可能选择室内活动，比如看电影等娱乐活动。五、在“美”的生活领域中，有超过25万条的信息表示要注意皮肤的清洁，防止空气中的尘埃堵塞毛孔。雾霾天需要认真护肤，做好皮肤清洁隔离很重要。从上可以得知，因雾霾的来临，我们的日常生活方式和消费趋势也有所改变。

同时，相比以往对“性价比”的追求，如今追究“心价比”的消费者不断增多。越来越多的消费者愿意购买高性能的优质商品，相比价格，更加注重心理上的满足。

雾霾给我们的生活带来不便和痛苦的同时，也提醒我们要保持环保理念、实践低碳生活、进行绿色消费。



<前沿视线>

暑期英语认证考试备考 TOSEL免费提供一次应试机会

进入七月，暑期即将开始。大部分的大学生和应届毕业生在暑期集中精力，强化提升英语实力，并备考英语认证考试。但是，光是考试费就要价数十万韩币，高昂的费用使得大学生们倍有压力。据了解，TOEIC（托业考试）的听力、口语、阅读和写作考试加起来需要19万8500元韩币，TOEFL（托福考试）则需要支付21万韩元。实际上，青年就业时需要英语认证考试的高分数，但又因备考的压力以及高昂的应试费，导致精神和经济上的负担极大。因此，“中央日报TOSEL”以鼓励大学生们就业为目的，将为青年提供一次免费的应试机会，时间截至2018年年底。TOSEL考试和TOEIC（托业考试）形式类似，属于评价实用英语能力的考试之一。目前被认证为可就职于警察厅、首尔市厅、中央日报、JTBC、韩国MINI STOP等企业和国企的入司考试。中央日报TOSEL考试每年有四次，可通过拨打中央日报TOSEL的客服中心电话申请一次免费的应试机会。



HOMETRIO株式公司：1：1定制型田园住宅成为消费新动向

原有田园住宅风格趋势主导传统和陈旧风格，然而，因建筑设计师们的年龄段偏高，而盖建田园住宅的建筑商逐渐年轻化发展，随着市场趋势持续变化，因此时而会出现步调不一致的现象。田园住宅的专业建筑施工商“HOMETRIO”表示：1:1定制型的田园住宅是以建筑系统和摩登概念的实用主义为首占领主导市场并成为消费新动向，倡导取消以往的田园住宅工程系统，做到以沟通为本，从而营造公司内部体系。同时，将在公司官网上公开说明所有项目的实际契约建筑费和设计费等，从而便于第一次接触建筑领域的新手能够清楚地了解预算。HOMETRIO公司相关负责人表示，目前田园建筑的适用人群对象不仅面向高龄层朋友，越来越多的年轻新婚夫妇也开始选择田园住宅居住。



关注上班族的午餐一小时，找寻“2040”规律

对于就餐时间受限制的职场人来说，一个小时的午餐时间十分宝贵。即时一天只吃一顿饭，也要好好享受的饮食文化趋势进而推动市场上的“家饭”、“健康的饭桌”等概念餐厅增长。相反，随便吃一口饭的“SNACKING简餐族”就餐文化也极受职场人喜爱。因此，宝贵的一个小时午餐时间被大多数职场人一分为二，前20分钟用餐，后40分钟用来享受咖啡和点心。符合这样的“2040”规律的代表性餐厅有“紫菜包饭天国”等， 可以快速食用紫菜包饭、方便面、盖饭等简餐。从点餐开始到用完餐为止，平均用时约20分钟。不仅如此，越来越多的汤饭店也遵循职场人的“2040”规律，争取在最短的时间内为职场人提供最美味的午餐。

