导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾： 李宝英(中文翻译兼企业中文讲师）



3月8日是“三·八国际妇女节”，这一天在韩国虽然不是公休日，但是随着女性地位和社会参与程度的日益提高，女性问题也成为备受关注的问题。时逢2018年“三·八妇女节”，有请中文翻译兼讲师李宝英为我们介绍一下近年来韩国女性在家庭和社会的角色和地位。







南：韩国社会是否也很重视“三·八妇女节”?

李：韩国人对“三·八妇女节”不像中国那么热闹，但是通过媒体和女性团体的活动，人们还是知道这一天是“世界妇女之日”的。

南：韩国女性在家庭的角色和地位如何呢？

李：在韩国，儿女的养育和教育问题主要由妈妈来管，孩子是否能健康成长，母亲的责任更大。现在的年轻人在家庭里家务分担已经很普遍，但是老一辈还是觉得家务事当然应该是女人的事情。

南：女性在职场和社会的角色和地位呢？

李：女性进军的领域已经极大地扩大了，但是职场里的高级管理人员依然还是以男性为主，因为很多男性不习惯跟女上司合作。从薪水上来看，据媒体报道，同样的工作，女性的报酬是男性的60%。







南：近年来韩国女性的地位有了很大的提高，能举一些例子吗？

李：韩国有三大党派的代表都是女性，长官（相当于中国的部长）女性也有5位，女性参政的力度越来越大。

南：你认为在韩国要实现真正的男女平等，最重要的是什么？

李：我觉得男女不平等，责任不都在男人身上，我们女性首先要自强自律，才能要求男性承认你。

