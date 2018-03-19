导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：刘铉真(平泽大学丝绸之路研究所助教）



每年的2月14号是情人节，在韩国男生给女生送巧克力，而3月14日是韩国的“白色情人节”，女生要给男生送糖果。适逢2018白色情人节，有请正是风华正茂在爱情中徜徉的韩国年轻女性刘铉真，给大家讲讲韩国年轻人的恋爱观和恋爱方式。





刘：对。2月14号情人节，女生给男生送巧克力。3月14号，就是我们叫“白色情人节”，男生给女生送糖果。那天韩国所有社交网站都会大爆炸！大家都把收到的礼物拍下来晒到facebook、Instagram、kakaotalk等社交网站上。刘：我想……好像初中？上了大学以后，有一个方法就是通过“学科之间团体聚会”找恋人，这是由师姐师兄们安排的。刘：因为每个家长的教育方法都不一样。但是基本上不干涉，老师更不能干涉。家长们也知道要尊重孩子的人格，不能强加干涉。刘：首先，在韩国，一般已经说好的结婚的关系才能去对方的家，如果不是这样会有点尴尬。拍拖一般去电影院看电影，在咖啡馆聊聊天。春天会一起去樱花节看花， 夏天会一起去海边、参加摇滚音乐节或者去水上乐园，秋天会一起去首尔汉江边骑自行车，体验韩剧式的爱情，冬天会一起去东海或者去滑雪场，等等。刘：我觉得中国男生有安全感，他们懂女孩子的心，很体贴、很细心。和韩国男生最大的差别是，中国男生对女朋友什么要求也没有，就是喜欢女朋友原来的样子，这一点让我觉得很舒服。