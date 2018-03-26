导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾： 金美玲(韩国演艺公司KIWI华语区域负责人）



韩流文化席卷全球已经有近20年的时间了。20多年的时间里，韩流文化冲出亚洲走向世界，一曲《江南Style》已经让韩流文化成为全世界大众文化的代表。本期节目有请韩国著名演艺人经纪公司KIWI的华语区域负责人金美玲，请她介绍一下今天的韩流来自于哪里，正走向何方……





Tina：我们公司是一家综合演艺经纪公司。我们的总经理是把JYP的主帅朴振英等众多韩国歌手培养成明星的韩国著名流行歌曲的作曲家金亨锡。在亚洲各国有着众多粉丝的李孝利就是我们公司旗下的艺人。Tina：我们不仅有艺人的培养，而且还有电影、电视、商品制造和设计、教育、出版等等，都和演艺界有关。我们每年都会出品三部左右叫座的电影，我们的牛仔裤通过旗下艺人的宣传效应款款卖空。Tina：我们经常举办各种海选。不仅在韩国，而且在全世界各地，包括中国。可以关注我们KIWI传媒公司的网站。Tina：原因很多。第一是因为韩国向国际市场开放了娱乐产业，促进了本土娱乐产业成为国际一流。二是迅速发展的社交媒体，促进了韩流文化产品的传播，三是韩国政府的新文化政策支持韩流的发展。第四是韩国的明星生产模式的优势，每个经纪公司都是个造星工厂。另外，整个社会对内容创作者的支持。又如，影视剧制作话语权最大的就是编剧。Tina：首先是外交摩擦的影响，还有就是韩流产品太多，千篇一律引起视觉疲劳，急需创新。对于外交方面，我们在上海建立了一个完全以中国企业为名义的企业K-Note，一次回避外交关系对韩流文化的影响。另外，在电影和音乐等方面力求创新，创立新的韩流模式。