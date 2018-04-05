导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾： 金爱花(首尔世兰医院国际协力部总监）



近年来，韩国社会越来越重视多文化家庭。各区域都有多文化中心，并组织当地的多文化家庭一起进行各种活动。本期节目有请在韩国活跃参与多文化活动的医疗人金爱花，给我们介绍一下韩国的多文化中心，以及他们丰富多彩的社会活动。





金：是的。前些年韩国政府为了鼓励和支援多文化家庭，曾经放宽过签证及相关政策，但是有不少目的不纯的以婚姻为借口，获得签证后非法工作的，或者因为盲目达成婚姻而缺乏感情离异的多文化家庭逐渐增加。为了防止以上的社会问题，最近韩国政府规定进行国际婚姻的外籍人士必须掌握基本的韩语沟通能力，并且参加相关的考试。金：加入韩国国籍没有那么难！在正常的婚姻关系的条件下，在韩国居住满2年以上、本人或者配偶有基本的经济基础、外籍配偶需要能读写基本的韩语，并懂韩国的基本文化。符合这3个条件者通过入籍考试就可以加入韩国国籍。金：富平多文化中心是韩国政府旗下的准政府机关，除了定期的韩国文化、韩国语培训外，还有很多户外竞技及联谊活动。这些活动不仅可以提高外籍女性对韩国的认识，也可以通过活动找到家乡的朋友，更快的适应韩国的生活。金：我觉得现在韩国社会和政府机关做的很好。要说期望，我期望政府机关能加大宣传力度，更好的传播多文化政策，让在韩国生活的多文化家庭都能得到更多的帮助。更期望韩国社会能更好的利用和挖掘多文化家庭的外籍配偶们的能力，让他们在韩国更加自信地生活。