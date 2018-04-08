导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾： 李悠莉(自由职业者、韩中国际会议翻译）



韩国是一个十分重视环境问题的国家，尤其是近年来日益严重的雾霾，严重影响着韩国人的健康生活。时逢一年一度的植树节，有请对环境问题十分关注的国际会议翻译师李悠莉女士介绍一下韩国人的环境意识以及为改善环境而做出的努力。







南：四月五号在中国是清明节，四月五号在韩国也是同样的节日吗？

李：4月5号在韩国挂历上会写着两种名字，一个是“清明”，另一个是“植树节”，韩国人也将就24节气，“清明”是其中之一。但是4月5号这一天韩国人更重视的是植树。也就是更强调爱护环境的一天。

南：韩国大街上每个季节风景不同，种树似乎很有讲究？

李：是的，韩国人有一种唯美的情愫，春天的大街樱花烂漫，秋天的街道因为娇黄的银杏树充满浪漫。原因是大街上一般都要同时种装点春秋的两种树：樱花树和银杏树，斜坡上还要种上迎春花。







南：韩国人是怎样来尽自己所能爱护环境的呢？

李：韩国人极为重视垃圾分类处理，每家都有好几个垃圾分类桶，哪怕是一个饼干盒也要分门别类去扔。普通垃圾则需要去购买政府规定的规格袋。

南：很多中国人来了都反映，为什么韩国的大街上不容易看到垃圾桶？

李：垃圾桶不美观，处理也会发生不必要的费用，所以韩国人都会把在路上发生的垃圾放在口袋里，到了地铁站或者家里再扔掉。保证了清洁，也为国家节省了支出。

