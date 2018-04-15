导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾： 刘岩(“首尔延南世界村中心”中心长）



在韩国生活的外国人已经多达数百万。那么为了让这些人能够尽快地适应韩国的生活、实现其“韩国之梦”，政府和社会是如何帮助他们的呢？有请首尔市延南世界村刘岩村长为大家介绍一下该中心针对外国学生的创业支援政策。







南：你们延南世界村中心是一个怎样的机构呢？

刘：延南世界村中心是首尔市政府支援的政府机构，主要针对首尔居住的华人、华侨提供各种服务，总部是首尔国际中心，离首尔市政府很近。

南：近来来韩国的外国人和20年前有什么不同呢？

刘：那时候从东南亚来韩打工的外国人会更多一些，2010年前后，结婚移民的外国女性增加，最近几年，留学、打工度假、观光、投资等等各种形式来韩国的外国人都在不断增加，外国人已不足为奇了。







南：据说你们中心有一个政策就是专门帮助外国人自立的？

刘：首尔市政府一直对外国人从各个角度提供援助和支持。其中在外国青年创业方面也做了很大的努力。比如外国人支援中心的设立，专门针对外国人中小企业或个人投资，提供相应的支持服务，在江南、汝矣岛都有分支机构。还有孵化场地的提供、签证的优惠（除了投资签证以外，针对留学生设立了贸易签证，贸易签证不受投资金额和工作场地面积的限制），还提供各种参观韩国企业的机会和举办外国人就业博览会等等。

南：目前在韩国希望创业的外国学生们多不多？

刘：创业人数很多，比如说皮肤管理、美容院、咖啡厅、电子产品、大棚种植、医疗器械，教育行业等等，我们能想到的差不多都有了。

