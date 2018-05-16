导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：白宇俐(韩中国际会议翻译师)



5月5号是韩国的“儿童节”，5月8号是“父母亲节”。儿童是我们的未来，而父母则是生我们养我们的恩人。那么韩国人是如何在这些日子里关爱孩子孝道老人的呢？有请自由职业者韩国姑娘白宇俐 为大家介绍韩国人的子女之爱和孝道观。







南：5月5号是儿童节，5月8号是父母亲节，儿童节在先，看来韩国人对儿童的成长十分重视……

白：韩国人非常重视儿童的成长，父母当然也非常重视孩子的教育。韩国有各种领域的私教，不只是功课方面，体育、口才、礼节，各个方面都会有私立补习班。除了学习以外，父母也非常关注培养孩子的情商，经常带孩子去体验各种活动，去动物园、水族馆、科技博览会等等。

南：韩国近年来很难听到孩子的哭声了？政府也采取了很多政策奖励生育，为什么年轻人还是不想生、甚至不想结婚呢？

白：光给钱有什么用呢？幼儿园上学时间是上午10点到下午3、4点，这样的时间设计，怎么让妈妈们去上班？韩国家庭中，即使夫妻都在外面打拼，下班回家后做饭、洗衣、打扫还得女人做，有了孩子，还要照顾孩子，女人是铁打的么？面对这样的现实，韩国妇女怎么可能鼓起勇气去生孩子呢？







南：5月8号是父母亲节，韩国人怎样过这个节日呢？

白：一般会陪父母吃饭，也会准备礼物给父母，或者是红包。不过观察我妈妈的反应，最喜欢的是现金。哈哈哈哈……不过我觉得父母亲其实最希望孩子们多抽时间陪他们。经常给父母打电话、发短信问候，周末抽时间一起吃饭，一起度假等等。

