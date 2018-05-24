导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：萧悦宁(水原大学CSL教授)



每年的农历四月初八都是韩国的“佛诞节”，也是佛教人士一年里最大的节日。届时韩国全国各地大街小巷临街莲灯高挂渲染气氛。此外，韩国还是一个适合于寺庙旅游的地方。有请在韩多年的华人佛教信徒萧悦宁教授，介绍一下韩国人和佛教的不解之缘。







南：最近首尔的大街小巷挂了这么多的彩灯是为什么？

萧：四月初八“佛诞节”即将来临，韩国从一个月以前就开始渲染气氛。韩国佛教跟其他国家不同的地方之一就是非常重视燃灯活动，不仅在大街小巷挂灯，在佛诞节前夕，还会举办大型的燃灯会，让市民参与，共同享受佛祖诞辰的喜悦。

南：韩国人日常生活中佛教的角色和地位是怎样的呢？

萧：佛教是韩国的传统宗教，韩国人自古以来就对佛教情有独钟。伤心了拜佛，快乐了也拜佛。在高考前夕，古刹里常常会聚集众多的家长们虔诚膜拜，祈求佛祖保佑孩子如愿以偿进入理想的学校。







南：韩国的寺庙旅游近些年很火，能不能介绍一下它的魅力呢？

萧：韩国寺庙旅行开始红火是从2002年韩日世界杯足球赛期间，当时因为酒店不够用，政府就跟佛教界商量，将寺庙向游客开放，以低廉的费用让游客住。后来寺庙又结合一些佛教文化，比如跟僧侣们学习打坐冥想，跟法师聊天解决心理问题等等，丰富了寺庙寄宿的内容，形成了独具特色的韩国寺庙旅游而大受欢迎。



