导播（PD）：金博
主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)
嘉宾：高宁(首尔中国文化中心宣传部长）
文化的力量是战无不胜的，国与国之间的关系，有时用外交手段难以解决，然而，无论怎样泥泞的土地上，文化之花都会绽放，从而给我们带来一个灿烂的春天。在韩国有一个以传播中国文化为神圣职责的中国文化中心，有请负责人高宁，介绍一下中国文化中心多年来在韩国大地上是怎样传播中国文化的。
南：您能给我们介绍一下首尔中国文化中心是怎样的机构吗？
高：首尔中国文化中心是中国文化部派驻在韩国的官方文化机构，宗旨是展示中国文化、促进中韩文化交流、增进中韩两国民众的相互了解与友谊。目前在全世界范围内，已经建成并运营的海外中国文化中心已有35家。首尔中国文化中心落成于2004年12月24日，是中国政府在全球范围开设的第六家、在亚洲地区开设的第一家中国文化中心。
南：去年贵文化中心举办了很多在韩国有很大影响力的活动吧？
高：中国文化中心在中韩两国政府的大力支持下成功举办过很多规格高、影响大的文化活动。去年举行了“从木匠到大师”—齐白石艺术作品展，文在寅总统的夫人金正淑女士也前来参观了展览。还有“中国国家交响乐团”访韩演出、“中韩友好音乐会”，尤其是“欢乐春节”和“首尔中国日”活动，吸引了包括首尔市长在内的韩国各界人士参加，大大弘扬了优秀的中国文化。
南：中国文化中心今年都准备了哪些活动呢？
高：我们设计了“欢乐春节”、“品读中国”、“中国文化周”和“中国日”四个主要系列活动。希望通过这些活动，增进中韩两国人民之间的了解和友谊。
南：贵机构有没有供留学生等青年人做志愿者的机会呢？
高：我们每举办各种活动的时候都需要志愿者，关注我们的网站便可了解相关信息。
中国文化中心的官方网站：www.cccseoul.org