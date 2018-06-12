导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：于鹏(建国大学教授)



每年的春季都是各种学术大会召开的时期。近日随着春暖花开，在韩国的汉语研究学术大会也相继举行。6月2日在韩国最高学府国立首尔大学进行了由韩国中国言语学会主办的2018春季学术会议。有请在韩国讲学的于鹏教授为我们介绍一下汉语研究在韩国的继承和发展情况。







南：本次在国立首尔大学举办的学术会议主题是“探求在韩国的中国语学研究的本质性”，您对这个主题有何看法呢？

于：这个主题有这么几个关键词：韩国、中国语学、本质，我们已经做了很多细致的研究，查找某个关键词，可能会出来几十篇甚至上百篇论文。可我们的研究方向到底在哪里、最终的目的是什么？这个主题正是我们要探讨的在韩国开展各个专业中国语言学研究的领域，这也是一个核心、本质以及根本性的问题所在。

南：在韩国都有哪些研究汉语的学术机构呢？

于：韩国进行汉语研究的机构非常多，最主要的还是各个大学的中文系以及相关的研究所，集中了绝大部分专业研究者，也就是我们的教授和研究员们。专业性强，学科分属细致；系统的专业训练和长期的投入，学术水平非常高。此外，韩国还拥有很多相关的研究学会，是教授学者交流、深入探讨研究问题的平台；也是和国外学者交流的平台。







南：与其他国家相比，韩国在汉语研究方面有哪些优势呢？

于：中韩同属汉字文化圈，有着共同的文化基因和良好的研究基础，韩国还保留着大量中国古代的汉字和发音，为我们提供了更多考察和研究汉语和汉字的资料。

南：不少中国学生来到韩国之后也学习中文专业，你怎样看待这种情况呢？

于：韩国在相关专业有很多非常出色的教授，这些教授通过他们的母语和汉语进行比较、研究。由于他们所在的位置不同，因此他们能提供完全不同的研究思路和角度。我认为，在韩国学习汉语也是个不错的选择。

