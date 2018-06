导播(PD):金博

主持人(MC):南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾:陆怡菲(韩国二胡协会会长,“弓鸣”工作室创始人)



二胡是中国璀璨的传统乐器之一,二胡悠扬而略带忧伤的调子吸引了无数外国听众,却是外国的乐器所难以表达得出来的。在首尔有一位二胡少女,在她的影响下,越来越多的韩国人开始学习二胡了。有请在韩国传播二胡艺术的怡菲,为大家介绍一下二胡在韩国的发展情况。







南:请介绍一下你运营的机构?

陆:09年创立了“弓鸣”二胡工作室,不光进行民族音乐教育,还设立了“韩国业余二胡乐队”。每年都会举办大型的二胡演出。还聚集韩中乐器专业人士,组织了“中韩艺术乐队”。

南:请介绍新出唱片和过去唱片的内容和制作动机乃至过程?

陆:2015年发行了第一张个人正式专辑“Falling in Love with Erhu", 2016年发行了一张名为“中韩音乐交流茉莉花&阿里郎”的单曲。2017年发行了第二张个人正式专辑 “Traveller-On the Silkroad”。







南:韩国人学习二胡及其它中国传统乐器的途径及热情?

陆:很多人非常崇尚中国文化,通过网络来信,希望能够学习二胡。自己寻找信息前来学院学习的朋友们,大多非常积极向上,对音乐、对自己的生活态度,以及对二胡学习的热情和持之以恒的精神让我十分钦佩。

南:韩国是否有中国乐器专业?

陆:韩国目前没有中国乐器专业,但是在各大国乐系的学府里,会有些中韩或中韩日文化交流的演出。在韩国有一种和二胡同源的乐器叫“奚琴”,很多学习奚琴的人都对二胡非常感兴趣。