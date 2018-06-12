导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：陆怡菲(韩国二胡协会会长，“弓鸣”工作室创始人）



二胡是中国璀璨的传统乐器之一，二胡悠扬而略带忧伤的调子吸引了无数外国听众，却是外国的乐器所难以表达得出来的。在首尔有一位二胡少女，在她的影响下，越来越多的韩国人开始学习二胡了。有请在韩国传播二胡艺术的怡菲，为大家介绍一下二胡在韩国的发展情况。







南：请介绍一下你运营的机构？

陆：09年创立了“弓鸣”二胡工作室，不光进行民族音乐教育，还设立了“韩国业余二胡乐队”。每年都会举办大型的二胡演出。还聚集韩中乐器专业人士，组织了“中韩艺术乐队”。

南：请介绍新出唱片和过去唱片的内容和制作动机乃至过程?

陆：2015年发行了第一张个人正式专辑“Falling in Love with Erhu", 2016年发行了一张名为“中韩音乐交流茉莉花&阿里郎”的单曲。2017年发行了第二张个人正式专辑 “Traveller-On the Silkroad”。







南：韩国人学习二胡及其它中国传统乐器的途径及热情?

陆：很多人非常崇尚中国文化，通过网络来信，希望能够学习二胡。自己寻找信息前来学院学习的朋友们，大多非常积极向上，对音乐、对自己的生活态度，以及对二胡学习的热情和持之以恒的精神让我十分钦佩。

南：韩国是否有中国乐器专业?

陆：韩国目前没有中国乐器专业，但是在各大国乐系的学府里，会有些中韩或中韩日文化交流的演出。在韩国有一种和二胡同源的乐器叫“奚琴”，很多学习奚琴的人都对二胡非常感兴趣。

