导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：黄正勇 (台湾文房文化事业有限公司副总编辑)



书，是撑起人类历史的栋梁，无论在任何时代，我们都无法想象没有书的世界。时逢“2018首尔国际图书展”盛大开幕，主持人现场采访了前来参展的台湾图书厂家，为我们介绍一下首尔书展的情况，以及新时代图书出版业的前景和出路。







南：与其他国际图书展相比，首尔国际图书展都有哪些特点？

黄：我们参加了世界各地很多图书展，感觉首尔国际图书展最让我们觉得心情很舒畅，首先，政府和主办方都很重视，选择的场地不仅干净而且很舒适；第二，规模也很大，参加者和观众都很多。

南：贵方与韩国都展开了哪些交流活动，并取得了哪些成果？

黄：去年我们就在这里取得了很好的业绩，我们出版的儿童绘本读物受到了韩国读者的喜爱，所以韩国的出版社以很好的价格跟我们签约，所以今年我们也准备了很多生动有趣的儿童读本，因为儿童读物近年来是全世界出版界所关注的一大板块。







南：网络与电子书的发展改变了人们的阅读方式，你是怎样看待的？

黄：读者喜欢看电子书，这是不可逆转的，因为电子书有很多纸张书所不能做到的效果，但是纸书也有很多电子书所不能替代的部分，很多电子书畅销成名以后都会重新印制成纸本书，因为读者有要去读并且保存自己所喜欢的纸书的愿望。

南：在传统的印刷本书籍市场受到冲击的时代，出版社怎样才能谋求自己的发展空间？

黄：其实我觉得电子书的出现不一定就是印刷书的危机，很多情况下危机都是机会的另一种形式，我相信只要我们不断努力，一定会发现二者可以共同发展的绿洲。

