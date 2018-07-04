导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：门敢红(门惠丰武术院院长)



韩国人酷爱跆拳道，全世界有无数跆拳道馆，众多韩国跆拳道高手在海外向世人传授跆拳道技艺。中国武术源远流长，在韩国也有很多中国武术高手，他们在向韩国人传授中国武术技艺的同时，还进行着韩中两国传统武艺的交流工作。本期节目有请中国武术传人门敢红为大家介绍中国武术在韩国的推广情况。







南：能介绍一下你是怎样走上武术这一行的呢？

门：我的父母亲都是中国传统武术专家，在北京著名大学作体育专业的教授，专门培养武术下一代。我出生在武术世家，因此从事武术可以说是我的使命。

南：要是一个跆拳道高手和中国武术高手比武，谁更厉害啊？

门：这要看这两个人谁更加努力磨练武艺、谁的悟性更好了，武术本身没有强弱好坏之分。一句话，没有最好，只有更好。







南：在你的眼里，韩国人如何看待中国武术？

门：喜欢武术的人都觉得中国武术是一种十分高尚的技艺，所以十分仰慕。上个世纪80年代香港武打片使得中国武术在韩国的知名度很高。现在4、50岁年龄段的韩国人很多都是中国武打片的粉丝。

南：据说最近你们又有了新动作？

门：对，我们成立了门惠丰武术院，旨在在全世界普及武术，把武术产业化，为想学习武术和以练武为生的人都能有一个好的环境，安心切磋武艺。

