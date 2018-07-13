导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：孙生(KOREAMALL中国总管)



电子商务是世界经济洪流当中一颗耀眼的明星，而说起电子商务的起源，韩国又是一个令世界瞩目的弄潮儿。7月全球电商将汇聚韩国，共议电商的过去和未来。本期节目有请“全球跨境电商峰会”的主办方负责人孙生，给我们介绍一下相关情况。







南：你们是一个怎样的企业呢？

孙：我们是一个网络购物和推介平台。今年春季我们收购了一家韩国的网络购物平台KOREAMALL，主要从事跨境电子商务。

南：据说你们马上就要有一个新动作了，是吗？

孙：我们将在7月11号举办全球跨境电商大会，召集全球著名跨境电商聚集韩国，共商跨境电商的过去和未来。届时我们还有上百个展位，供电商展示公司的产品和服务。







南：大会的名称当中为什么有“跨境”一词？

孙：近年来跨境电商是一个很热门的商业模式，而且也是电商发展的趋势，我们希望能够走在时代的前沿，为中韩两国的电商提供一个交流平台，实现共同发展。

南：你觉得韩中两国的电子商务的优势在哪里？应该怎样合作？

孙：这几年中国的电子商务发展非常迅猛，商业模式上可以说领先于世界潮流，而韩国的一些商品却十分精致，因此，中国的电子商务模式加上韩国的优秀商品，应该说是一个很好的结合方式。

