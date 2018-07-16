导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：张星(KC公司总经理)



韩中建交之后，两国的企业互相投资大量增加，这就需要一个能够在中间架桥的角色。此时，大批韩国的中国通和中国的韩国通们便担负起了这个角色。本期节目有请在韩中国企业家张星，为我们介绍长期为韩中两国企业架桥的苦与乐。







南：你们公司的名字叫“KC”，这有什么意义在里面吗？

张：“K”就是“KOREA”的意思，指韩国；“C”就是“CHINA”就是中国，我们公司就是一座驾在韩国和中国之间的桥梁。

南：在韩国像你们这样的企业多不多呢？

张：起初不多，现在不少，主要是一些中国的企业和事业单位在韩国建立的或者是委托建立的分公司，比如我们就受到了河南省的委托，在韩国代替他们开展业务。







南：韩中企业间的合作都有哪些方式呢？你觉得在韩中企业之间还有哪些领域还可以作为创业主题呢？

张：合作方式很多，以前是韩国的技术和资本加上中国的劳动力和市场，而现在技术上两国的差距越来越小，同时中国资本更加雄厚，合作方式和以往有了很大的不同。韩流等内容商品的水平还是很高的，加上中国的资本，可以创造出很优秀的创业题材。

南：哪些地方让你感到最艰难的呢？

张：当然还是韩中两国人之间的理解和沟通不足让我们最为感到吃力，不过这也正是我们这些企业需要在中间进行沟通交流的原因。

