于3月14日上映的影片《现在去见你》由李长勋导演执导，演员苏志燮、孙艺珍主演，改编自2004年日本市川拓司的同名畅销小说。此前日本推出由竹内结子和中村狮童主演的《借着雨点说爱你》也大获成功，收获很多观众的眼泪。本次的《现在去见你》讲述了女主人公在去世一年后突然以失忆状态出现在家人面前而发生的感人故事，由于有金童玉女苏志燮和孙艺珍出演，在上映之前也一直呼声很高。



剧情：



妻子秀雅离世前作出了承诺，会在下雨的时候重新回来。从那时起，丈夫友镇带着儿子孤独地等待着。1年后的夏日雨季，死去的秀雅真的回来了！只是，她不记得所有的一切。



即便是秀雅不记得自己，光凭着“她回来了”这件事就已经非常兴奋的友镇，给秀雅讲述着从前相恋的故事。



从第一眼，到相思，到第一次约会，友镇给秀雅讲着每一个幸福的瞬间，二人又重新陷入了爱情。然而雨季即将过去，秀雅意识到自己到了离开的时间……



