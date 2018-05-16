于5月9日上映的电影《摔跤手》由导演金大雄执导，刘海镇、金珉载、李圣经等人主演，讲述的是一个退役摔跤手变身专业“家庭主夫”20年，照顾家庭的同时结识了各种人，从而发生的喜剧故事。



据悉，由于本片是金珉载首次挑战大银幕演技，因此格外重视。出演刘海镇儿子的他在片中有摔跤镜头，因此特地在开拍前接受了摔跤训练。训练的残酷程度曾让刘海镇都心疼“我还劝过，只是一部戏而已，差不多就可以了。”



剧情：

贵宝曾经是国家级的摔跤选手，不过现在早已经变成“家庭主夫9段”的他，特长就是家务，兴趣是秀儿子。贵宝唯一的心愿大概就是让同样身为摔跤手的儿子成雄得到金牌。



今天也是一样，即使自己吃着剩饭，也要给儿子把温暖的早餐准备好。在摔跤体育馆，贵宝带领一群大婶们正在跳有氧操，却听到成雄跟自己说不想参加国家选手选拔赛的训练了，晴天霹雳一般……



下有儿子突如其来的反抗，上有年迈母亲没完没了的唠叨，邻家的成雄儿时玩伴佳莹居然也来凑热闹，莫名其妙地对着贵宝告白，甚至连相亲的对象也胡乱掺和上一脚，贵宝的生活仿佛天翻地覆……

