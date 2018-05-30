即将于6月上映的影片《女中学生A》由李京奭导演执导，金欢喜和EXO成员SUHO共同主演，讲述了兴趣是打游戏、特长是写作文、毫无自尊感的女中学生“美莱”以及她周边朋友的故事，改编自同名人气漫画，曾获得2016年“今天我们的漫画奖”，是国内外有着近4000万读者的网络漫画平台“NAVER WEBTOON”首次尝试制作的电影。



剧情：



兴趣是打游戏、特长是写作文的女中学生美莱最喜欢去的地方莫过于游戏世界中的“Wondering World”了。那里边既没有怪兽一般的爸爸，也不用去讨厌的学校。



美莱在现实中第一次想要结交朋友，她想去认识太阳和百合，鼓起勇气向他们靠近，却因为意外的事故回到原点。



不但交朋友没有成功，美莱发现自己唯一的“净土”Wondering World也中断服务时，简直仿佛天都塌了下来一样，直到遇见网友在熙……

