于6月13日上映的电影《侦探：RETURNS》由李彦希导演执导，权相佑、成东日、李光洙主演。此前，2015年上映的《侦探》虽然口碑很不错，票房却差强人意，最终只动员了262万5686人次观影。成东日说，比起作品质量来说，票房真的很糟，所以心有不甘，决定出演续集。这次的《侦探：RETURNS》加强了幽默元素，故事结构更加简单，但处处埋伏了搞笑炸弹。同时，演员李光洙的加盟也令人期待。



剧情：



专破未结案件的推理二人组——夏洛克德厚漫画屋的店主姜大万和广域搜查队的“传说”刑警卢泰洙终于一起成立了大韩民国首家侦探事务所。退役网络搜查队王牌吕治的加入更是让事务所如虎添翼。



然而梦想很丰满，现实却很骨感。事务所并不能接到什么案子，等来的只有苍蝇成群。面对生活拮据的窘境，三人不得已甚至摸到警察局偷偷地联系业务。



终于，第一个委托者登门了，赏金也很丰厚——5千万元！三个得意洋洋的男人想要侦破案件，却被一个又一个圈套带入坑内……

