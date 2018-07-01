即将于6月27日上映的影片《魔女》由曾执导过《新世界》、《大虎》、《V.I.P》等影片的朴勋政导演领军，演员金多美、赵敏秀、朴熙顺、崔宇植等人主演。《魔女》讲述了在某个设施中发生大量死亡事件，女主人公身为唯一的幸存者却失去了一切记忆，有一天她与知晓事件真相的人们相遇而引发的故事。



剧情：



子允在10年前经历过一场大型的事故，自己独自逃了出来，却丧失了所有的记忆。甚至连自己的名字和年龄也无从得知。被一对老夫妻收养后，取名子允，如今已经成长为了一个健康的女高中生。



为了帮助生计，子允去参加选秀节目，想要获得奖金。然而节目播出后，却有很多不明身份的人找上门来。



什么一直徘徊在子允身边的“贵公子”，还有想要找自己在事故中失去的孩子的白博士和崔先生……子允全然记不得这些人的存在，陷入了无比的惶恐之中……

