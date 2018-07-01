由闵奎东导演执导，金喜爱、金海淑、艺秀贞、文淑等人出演的影片《HERSTORY》于6月27日登陆院线。这是一部根据真实事件改编的电影，1992年至1998年的6年期间，在慰安妇受害者本人们的不断努力下，与日本政府对簿公堂，最终赢得“关釜审判”的胜利。



据悉，当时支持受害者原告团的福冈后援会在6年当中不断将审判过程通过报纸新闻发表出来，呼吁民众支持审判的正当性。而实际上，金文淑团长也在韩国发行了一本名为《关釜审判的记录》的书，将当时的所有细节告知大众。主创团队将所有资料确保后，一一认真翻译成韩文，最终制作出了感人肺腑的作品。





剧情：

那是27年前——1991年，来自当时看电视都不容易的慰安妇受害者的证词。当时，看到电视里播出她们消息的旅行社社长文政淑不知为何，心里百感交集。



文政淑投入众多的时间和金钱，甚至承担事业上的损失，为慰安妇受害者们奔走，成为了一名市民运动家。



因为在釜山开过旅行社，文政淑与日本客人们的关系很紧密。可是听说她为这个奔走，所有人都避而不见。文政淑带着包括裴贞吉在内的众多日军慰安妇受害者踏上了奔赴下关的征途……

