7月4日上映的影片《边山》由李俊益导演执导，朴正民、金高银主演。作为继《东柱》、《朴烈》之后，李俊益导演的“青春三部曲”中最后一部，《边山》受到了很多铁粉的支持。《边山》讲述了离开家乡到大城市过着繁忙生活的无名rapper鹤洙被迫回到故乡，不得已需要正视从前的自己的故事。为了寻找来自家乡的那种单纯的乡土气息，李俊益导演在片中还原了很多乡下服装和美术设置，被媒体戏称为“土系美学”。





剧情：

鹤洙在大城市里做着代客泊车、便利店售货员等各种零工维持生计，六年里不间断地参加知名hip-hop选秀节目《show me the money》，对说唱充满了热情。



鹤洙又一次在预选赛中遭到淘汰，他接到了曾经的初恋情人善美的电话，被骗回到当初自己出生的故乡边山。老家的朋友们都来到鹤洙身边，自己的黑历史接二连三地被翻出。



鹤洙每天都在期待离开边山，却一直无法成行。每天都会发生让他意想不到的事件，他觉得这简直是人生的最低谷……

