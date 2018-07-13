于6月28日上映的影片《我和春天的约会》是一部实打实的小成本影片，由青年导演白承彬执导，制作费仅花费了1亿韩币（约60万人民币），却吸引了张英男、金成钧、姜河那、李慧英等实力派演员为其助阵。制作人员从导演到下边剧组工作人员全部来自有韩国电影殿堂美誉的韩国电影艺术学院。金成钧表示“收到剧本的时候，发现这是一个非常奇妙的故事，顿时就对导演产生了兴趣。”而张英男也表示“这是一个我非常想去尝试的角色，所以毫不犹豫地接受了它。”



剧情：

外星人预感到地球即将灭亡，他们来到地球，找到了四个过生日的人，帮他们举办了这辈子最为震撼的一次生日聚会。



聚会1：

“我们一起出去开车兜风吧？”不明身份的怪癖邻居金成钧与16岁没有朋友的孤独少女结成了伙伴。



聚会2：

“姐姐是我们的英雄呢！”有着自由灵魂的大学新生李珠英对想从围着丈夫孩子锅台转的家庭生活中逃脱出来的主妇张英男说道。



聚会3：

“哪怕明天就让我去死，我也想轰轰烈烈地爱一回”，得了绝症的女大学生宋艺恩和毫不浪漫的妈宝教授金学善之间发生了些什么？



聚会4：

“我有好多话想对你说”，作为资深影迷的养乐多推销员李慧英走向10年没有作品、急需创意填充头脑的电影导演姜河那。