女团gugudan近来海外人气急剧上升,即将开启海外巡演行程。

日前,gugudan发行了第二张单曲专辑《Act.4 Cait Sith》,虽正忙于回归活动,但海外巡演日期也终于敲定。成员们首先将于下月25日前往香港,举行名为“2018 gu9udan 1st ASIA TOUR : LIVE SHOW in HONG KONG”单独歌迷会,揭开此次亚洲巡演的序幕。

在得知gugudan即将访港的消息后,当地粉丝表现出极高热情。据称,在还未决定歌迷会日期前,粉丝们便已经强烈要求成员来港,因此也将巡演的首站定于香港。

去年9月27日,gugudan在新加坡举行了出道以来的首场海外歌迷见面会,获得当地歌迷热烈回应。Gugudan计划通过即将开启的亚洲巡演,继续拓展海外人气,与海外歌迷近距离互动。

2016年6月,gugudan发型手掌迷你专辑《Act.1 The Little Mermaid》出道,随后又陆续发行3张专辑,并在去年年底及今年年初的颁奖典礼中拿奖无数,成为新生代女团中的佼佼者。