BoA发行日前发行出道以来的首张迷你专辑《ONE SHOT, TWO SHOT》,强烈的个人音乐色彩再次受到瞩目。

新专辑包括主打歌《ONE SHOT, TWO SHOT》和提前公开歌曲《NEGA DOLA》共收录了7首风格各异的歌曲。专辑制作团队华丽无比,邀请到第60届格莱美“三冠王”制作人The Stereotypes以及国际知名制作人The Underdogs参与专辑制作,同时SM当家音乐制作人俞勇进也负责多首歌曲的谱曲和编曲。

主打歌《ONE SHOT, TWO SHOT》是一首充满迷幻魅力的Deep House风格的舞曲,由BoA亲自填词,将男女坠入爱河的瞬间比喻成爆裂的火花,让人印象深刻。

歌曲MV中,也展现了BoA最为拿手的舞蹈。MV氛围两种画风,一种是主要表现舞蹈动作场面,BoA与一队伴舞带来精准整齐的舞蹈,另一种则转跳到地铁站中,BoA与现代舞演员李龙雨分别在两个站台上遥遥相望并上演精彩“斗舞”,十分具有看点。